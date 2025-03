Michał Barczak to wszechstronny aktor związany z wieloma polskimi scenami teatralnymi, znany również z ról filmowych i serialowych. Obecnie bierze udział w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie nie tylko prezentuje taneczny talent. Po rodzinnym odcinku zaskoczył widzów szczerym wyznaniem dotyczącym własnej historii – w jednym z wywiadów przyznał, że po 35 latach poznał swojego brata. Można się było naprawdę zdziwić.

Wyznanie Michała Barczaka, uczestnika 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", poruszyło widzów w całej Polsce. W rodzinnym odcinku show aktor zatańczył z siostrą, która od lat była jego wsparciem, a po występie podzielił się historią, która na zawsze odmieniła jego życie. Barczak ujawnił, że po 35 latach jego przyrodni brat dowiedział się o jego istnieniu. Aktor przyznał, że znał brata jedynie z dziecięcej fotografii i rodzinnych opowieści.

Barczak opowiedział o rodzinnej historii, która przez lata pozostawała ukryta. Dopiero teraz, po dekadach ciszy, doszło do przełomu. W rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że towarzyszy mu ogrom emocji.

Jest to uczucie, do którego nie każdy ma dostęp. Czuję się niezwykle… overwhelmed? Jest takie słowo – 'przytłoczony' tym, co się wydarzyło dzisiaj. Bardzo dużo emocji. Tata pochwalił się w końcu swojej rodzinie, że jest taki Michał… gdzieś. I cieszę się, że wyszedłem z jakiegoś ukrycia i mogę być wobec najbliższych szczery i poznać ich

- powiedział w Michał w rozmowie z 'Super Expressem'.