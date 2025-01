"Sylwestrowa Moc Przebojów 2024", organizowana przez telewizję Polsat, zgromadziła tysiące widzów na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Jedną z największych gwiazd wieczoru był Dawid Kwiatkowski, który zaprezentował swoje największe przeboje. Wokalista swoim występem porwał publiczność i potwierdził, że jest jednym z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce.

Podczas koncertu Dawid Kwiatkowski wykonał takie hity jak „Proste” oraz „Bez Ciebie”, które wywołały ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych fanów. Jego charyzma i talent do nawiązywania kontaktu z publicznością sprawiły, że wszyscy obecni na miejscu oraz widzowie przed telewizorami mogli poczuć się częścią niezwykłego widowiska.

Dobry wieczór Państwo. Jak to dobrze, że to Toruń

Dobry wieczór Państwo. Jak to dobrze, że to Toruń

Tak sobie pomyślałem, że chciałbym wam życzyć, żeby wszystko było takie proste, ale z drugiej strony, jak te drogi będą takie proste, to my się niczego nie nauczymy. Musimy się trochę przemęczyć

Tak sobie pomyślałem, że chciałbym wam życzyć, żeby wszystko było takie proste, ale z drugiej strony, jak te drogi będą takie proste, to my się niczego nie nauczymy. Musimy się trochę przemęczyć

Dawid Kwiatkowski, urodzony 1 stycznia, obchodzi swoje urodziny w wyjątkowych okolicznościach – zawsze na styku starego i nowego roku. Tegoroczna "Sylwestrowa Moc Przebojów" w Toruniu była dla niego okazją do połączenia muzycznego świętowania z urodzinową atmosferą. Publiczność zgromadzona na Rynku Staromiejskim, licząca tysiące osób, złożyła mu gromkie życzenia zaraz po jego wejściu na scenę. W trakcie swojego występu Dawid podziękował fanom za pamięć i wsparcie:

Każdy Sylwester to dla mnie nie tylko początek nowego roku, ale też czas na refleksję i celebrowanie życia. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i że mogę dzielić się z Wami tym, co kocham najbardziej – muzyką

Każdy Sylwester to dla mnie nie tylko początek nowego roku, ale też czas na refleksję i celebrowanie życia. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i że mogę dzielić się z Wami tym, co kocham najbardziej – muzyką

Najbardziej wzruszającym momentem wieczoru były życzenia, które Dawid Kwiatkowski otrzymał od swojego przyjaciela Adama Zdrójkowskiego jeszcze przed rozpoczęciem koncertu. Aktor, znany z popularnych polskich seriali, wyprzedził wszystkich, składając wokaliście życzenia za kulisami. Dawid nie krył wzruszenia, dziękując swojemu przyjacielowi za ten gest.

Kiedy zegar wybił północ, a Toruń powitał Nowy Rok 2025, fani Dawida Kwiatkowskiego zorganizowali dla niego wyjątkową niespodziankę. Tysiące osób na rynku zaśpiewało wokaliście „Sto lat”. Dawid, wyraźnie poruszony, odpowiedział słowami: „To najpiękniejsze życzenia, jakie mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję Wam z całego serca!”. Moment ten był jednym z najbardziej udostępnianych fragmentów koncertu w mediach społecznościowych. Pod hashtagiem #DawidKwiatkowski można znaleźć setki filmików i zdjęć, dokumentujących tę wyjątkową chwilę.

Dla Dawida Kwiatkowskiego Sylwester od lat łączy się z obchodami urodzin. Wokalista wielokrotnie podkreślał, że to dla niego niezwykłe uczucie zaczynać nowy rok od świętowania w otoczeniu fanów i bliskich.

To nie jest zwykły dzień, to celebracja nowego początku i podziękowanie za wszystko, co było. Świętowanie na scenie to dla mnie najpiękniejszy prezent

- powiedział Dawid w jednym z wywiadów.