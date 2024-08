Zaraz po dość nieudanym Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach. Tym razem impreza rozpoczęła się od sporych emocji. Już pierwszego dnia Dawid Kwiatkowski, który jest jedną z gwiazd zaproszonych na wydarzenie Polsatu, ogłosił wielkie wieści. Niedługo widzowie będą mogli go regularnie oglądać w formacie stacji jako jurora.

Dawid Kwiatkowski będzie jurorem w „Must Be the Music”

Czyżby fani telewizji doczekali się godnej imprezy na koniec wakacji? Po rozpoczęciu festiwalu Polsatu nie brakuje emocji. Śledzący to, co dzieje się w Kielcach, widzowie oniemieli, gdy zobaczyli Dodę. Wokalistka pojawiła się w zaskakującej, mrocznej stylizacji.

Show zrobił też Dawid Kwiatkowski, który zaraz po swoim koncercie na Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach wygłosił pewne oświadczenie. Artysta nie ukrywał, że mimo doświadczenia zestresował się i zaschło mu w gardle.

15 lat temu dzwoniła do mnie telewizja Polsat i mówi, że dostałem się do programu „Must Be the Music”. Moi przyjaciele siedzieli obok mnie i na nagraniu, które dodałem na Instagramie, słychać: „Zobaczysz Łoza”. A ja w głowie miałem: „Łozo, okej, ale ja zobaczę Korę, mało tego, muszę zaśpiewać przed Korą”. Niech ten filmik będzie kopem motywacyjnym, bo ja w tym programie nie zaszedłem daleko, a dziś zostałem jurorem – przekazał.

Wspomniany filmik możemy zobaczyć na Instagramie Dawida Kwiatkowskiego. Dzisiaj wiemy już oficjalnie, że wokalista będzie jednym z jurorów „Must Be the Music”. Zobaczymy go już na jesiennej ramówce Polsatu. Fani już nie mogą się doczekać, wystarczy spojrzeć na komentarze.

Jesteś odpowiednią osobą na to miejsce.

Tak czułam! Ale dobrze będzie wrócić na widownię, móc cię wspierać.

Kiedy z chłopca starającego się spełniać swoje marzenia będziesz mężczyzną spełniającym marzenia innych. Niemożliwe, co? Duma max.

Czekacie na debiut Kwiatkowskiego w programie muzycznym?

