Dawid Kwiatkowski i Kayah połączyli siły, tworząc piosenkę "Proszę tańcz", która od razu zdobyła uznanie słuchaczy. Fani nie kryją zachwytu nad tym wyjątkowym duetem. Choć minęły zaledwie dwa tygodnie od premiery, piosenka cieszy się ogromnym sukcesem i uznaniem fanów. Sami zobaczcie!

Dawid Kwiatkowski to polski piosenkarz, autor tekstów i osobowość telewizyjna, urodzony 1 stycznia 1996 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Na swoim koncie ma wiele hitowych kawałków takich jak "Za rękę", "Bez Ciebie", czy "Na zawsze". Współpracował z największymi gwiazdami w Polsce takimi jak Maryla Rodowicz czy Cleo. Niedawno muzyk połączył siły z kolejną polską ikoną muzyki, a mowa o Kayah! Razem stworzyli utwór "Proszę tańcz".

''Proszę tańcz'' Wasze. Teledysk Wasz. W sumie to nasze. Nas wszystkich, bo czas ucieka nam tak samo. I dobrze. ''To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz'' - a jak na chwilę, to trzeba tańczyć. Łzy na policzku nie przeszkodzą. Tańcz!!! Kochamy mocno, jak umiemy

– napisał ostatnio Dawid Kwiatkowski.