Dawid Kwiatkowski to jeden z najbardziej lubianych artystów młodego pokolenia. Wokalista może pochwalić się prawdziwą armią fanów, która na bieżąco śledzi jego poczynania. I właśnie dzisiaj, we wtorek 8 października, piosenkarz przekazał swoim wielbicielom wspaniałą wiadomość. Fani Dawida Kwiatkowskiego ślą gratulacje i nie ukrywają, że są wzruszeni tym, co usłyszeli i zobaczyli.

Dawid Kwiatkowski podzielił się wspaniałą informacją

W życiu Dawida Kwiatkowskiego ostatnio sporo się dzieje. Młody artysta co chwila zaskakuje nas kolejnymi fantastycznymi wiadomościami związanymi z rozwojem jego kariery. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Dawid Kwiatkowski będzie jurorem w programie "Must be the music". 28-letni piosenkarz zasiądzie w jury między innymi obok Natalii Szroeder i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Co ciekawe, Dawid Kwiatkowski rozpoczynał swoją muzyczną karierę właśnie od występu w "Must be the Music". Dziś to on będzie oceniał występy uzdolnionych muzycznie uczestników. Niesamowita historia!

Dawid Kwiatkowski jednak nie zwalnia tempa i właśnie przekazał swoim fanom kolejne wspaniałe wieści. Jak się okazało, dokładnie dziś, 8 października do sieci trafił nowy klip młodego artysty do piosenki ,,Za rękę''.

Gdy komponowałem 'Za rękę' myślałem o tych, którzy rzucili rękawicę światu, gdy ten próbował zniszczyć daną relację. Myślałem o tych, do których tytułowa 'ręka' wróciła po jakimś czasie, ale dlatego, że o nią zawalczyli i wiedzą, że to ta jedyna, którą powinno się trzymać do końca. W mojej głowie jest to mały hymn dla wszystkich par, którym nie było najłatwiej, a dziś mogą słuchać tej piosenki razem. Przynajmniej tak sobie o tym marzę - przekazał Dawid Kwiatkowski po premierze teledysku

Utwór w zaledwie kilka godzin od premiery zanotował kilkadziesiąt odsłon w serwisie YouTube, a patrząc na komentarze internatów nie ulega wątpliwości, że te liczby będą bardzo szybko się powiększać.

Wielbiciele Dawida Kwiatkowskiego są oczarowani jego nowym numerem. Internauci nie mają wątpliwości, że będzie to prawdziwy hit tej jesieni, doceniając przy tym nie tylko wzruszającą warstwę muzyczną i tekstową, ale także piękny teledysk. W sieci natychmiast zaroiło się od ciepłych słów i gratulacji dla młodego artysty.

Mam wzrusz totalny. Przepiękne! No po prostu poskładałeś moje serce

Świetna piosenka i boski teledysk. Dobra robota Dawid, rozwaliłeś kolejny raz na łopatki

Gratulacje D!

Ten utwór będzie podbijać teraz wszystkie stacje radiowe. Jestem tego bardziej niż pewna. Będziesz prowadził ''za rękę'' wszystkie notowania

Panie i Panowie, oto piosenka tej jesieni. C U D O.

