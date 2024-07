Andrzej Duda broni Agaty Dudy na Twitterze! Od kilkunastu dni w Polsce głośno jest o ustawie antyaborcyjnej, nad którą podobno trwają prace w Sejmie. W miniony weekend w całej Polsce odbyły się liczne strajki kobiet i mężczyzn, którzy nie zgadzają się z zakazem aborcji nawet w skrajnych przypadkach. Problem ten poruszył też bardzo zagranicę, a akcje wspierają też m.in. Anja Rubik czy Milla Jovovich. Kobiety postulują o to, aby głos w tej sprawie zabrała w końcu pierwsza dama, która w czasie kampanii deklarowała, że będzie wspierała kobiety w walce o ich prawa. Teraz jednak kompletnie tego nie pokazuje. W mediach pojawiły się już słowa krytyki na temat jej postawy.

Głos zabrała między innymi Karolina Korwin Piotrowska, która porównała Agatę Dudę do lalki Barbie. Słów krytyki nie szczędziła również Dorota Wellman, która nie daje przyzwolenia na takie zachowanie pierwszej damy i uważa, że w jej obowiązku jest wypowiedzieć się w kwestii, która poruszyła tak wiele kobiet. Niestety do tej pory społeczeństwo nie doczekało się reakcji ze strony żony Andrzeja Dudy. Głos jednak zabrał sam prezydent. W piątek późnym wieczorem dodał wpis na Twitterze, w którym dosadnie poinformował, że Agata Duda ma prawo przemilczeć te kwestie:

Moja Żona robi to, co uważa za właściwe dla swojej roli i ma do tego PRAWO.