Pierwsza dama RP Agata Duda, znana ze swojego eleganckiego i wyważonego stylu, właśnie udowodniła, że nie boi się eksperymentować z modą. Podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, które odbyło się w Warszawie, pierwsza dama pojawiła się w kreacji, która zdecydowanie różniła się od jej wcześniejszych wyborów. Czarno-biała suknia, mocno przylegająca do ciała, wyróżniała się zdobieniem w postaci strusich piór, nadając stylizacji dramatycznego efektu. Zobaczcie, jak się prezentowała!

Reklama

Agata Duda zaskakuje odważną stylizacją na noworocznym spotkaniu

Agata Duda postanowiła nowy rok rozpocząć od mocnej i mrocznej stylizacji. Jej look na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydencki ma szansę być zapamiętany na długo! Wybór stylizacji przez pierwszą damę wzbudził szerokie zainteresowanie. Suknia została wykonana z wysokiej jakości materiału, a jej zakończenie strusimi piórami podkreślało nowoczesność i ekstrawagancję. Agata Duda dopełniła całość delikatną biżuterią, która subtelnie uzupełniła odważny strój, a największą uwagę przyciągały jej długie, połyskujące kolczyki. Minimalistyczny makijaż oraz starannie upięte włosy pozwoliły skupić uwagę na samej kreacji.

Tak "mroczna" stylizacja może przywoływać na myśl porównania do postaci Morticii Adams z popularnego serialu "Rodzina Addamsów". Zarówno krój sukni, jak i kolorystyka mogą być odebrane jako nawiązanie do gotyckiej elegancji tej kultowej bohaterki. Też dostrzegacie podobieństwo?

Stylizacje Agaty Dudy budzą emocje

To nie pierwszy raz, gdy pierwsza dama wybiera strój, który wywołuje dyskusje w mediach. Pod koniec ubiegłego roku Agata Duda pokazała się w stylizacji rodem z szafy Jolanty Kwaśniewskiej, a latem podczas oficjalnych spotkań na szczycie NATO żona prezydenta RP zachwycała w pastelowych barwach. Jednak to look ze styczniowego wydarzenia została przez wielu uznana za jedną z najbardziej odważnych i zaskakujących w jej dotychczasowym "dorobku" modowym na oficjalnych okazjach.

Stylizacja Agaty Dudy podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym w Warszawie na długo zostanie zapamiętana jako jedna z najbardziej nietypowych w jej karierze. Połączenie klasycznej elegancji z nowoczesnymi elementami w postaci piór z pewnością wyróżniło ją na tle innych uczestników wydarzenia.

Co sądzicie? Koniecznie zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

Reklama

Zobacz także: Andrzej Duda z żoną na uroczystej kolacji w Waszyngtonie. Ten szczegół w ubiorze Agaty Dudy przykuwa wzrok