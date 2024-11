Z odcinka na odcinek kłótnie pomiędzy Agatą i Piotrem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stają się coraz ostrzejsze, co nie umyka uwadze internautów. Nie da się ukryć, że na uczestników show wylewa się fala hejtu, a szczególnie na uczestniczkę. Teraz były partner Agaty postanowił przerwać milczenie i zdradził, jaka jest prawda. Tego chyba nikt się nie spodziewał!

Agata i Piotr z 10. edycji eksperymentu TVN to z pewnością jedna z najbardziej kontrowersyjnych par w historii programu. Od samego początku między uczestnikami nie zaiskrzyło, a kłótnie między nimi zaczęły się już w trakcie podróży poślubnej. Z odcinka na odcinek było już tylko gorzej, a ich konflikt przeniósł się również na media społecznościowe. Gdy widzowie sądzili, że gorzej być już nie może, wtedy doszło do kolejnej ostrej kłótnia Piotra i Agaty ze "ŚOPW", w której nie zabrakło mocnych słów i przekleństw. Zachowanie pary wzbudziło wiele kontrowersji, a internauci nie szczędzili im gorzkich słów.

Teraz były partner Agaty obserwując wszystko z boku postanowił zabrać głos!

Dobra skupcie się, bo nie będę powtarzał. Kojarzycie ''Ślub od pierwszego wejrzenia'', tam gra moja była dziewczyna czy występuje moja była dziewczyna Agata. No i od pewnej chwili obserwuje właśnie jaka fala hejtu się na nią wylewa i to co ludzie czasami wypisują w komentarzach to jest po prostu... Nawet nie wiem, jak to dobrze ubrać w słowa.

— powiedział były partner Agaty.