Agata Duda nie będzie komentować planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Rzecznik prezydenta oswiadczył, że pierwsza dama nie zajmie stanowiska w sprawie, która od kilku dni wywołuje ogromne emocje wśród Polaków. Tym samym nie odpowie na apel do niej podpisany przez wiele Polek...

Po zapowiedziach, że powstanie nowy projekt ustawy zaostrzającej kary za aborcję, i apelach Kościoła o zmianę prawa, przez kraj przetoczyły się protesty w tej sprawie. Część osób w nich biorących zaapelowało do Agaty Dudy, by - wzorem Marii Kaczyńskiej - zajęła stanowisko. Przypomnijmy, gdy poprzednio pojawił się pomysł zaostrzenia prawa, ówczesna pierwsza dama Maria Kaczyńska zaapelowała, by nie ruszać istniejącego od lat kompromisu.

Posłanki Nowoczesnej wystosowały nawet do żony Andrzeja Dudy list, w którym prosiły o ją o zabranie głosu. Jest odpowiedź, ale nie jej...

Pani prezydentowa nie będzie się odnosić do listu, ani udzielać żadnych komentarzy w tej sprawie - powiedział rzecznik prezydenta.

Do grona przeciwników całkowitego zakazu aborcji przyłączyło się wiele gwiazd. Anja Rubik, Kuba Wojewódzki czy Agata Młynarska w ostrych słowach komentowali plany polityków. Agnieszka Holland w rozmowie z Party.pl powiedziała wprost:" Ta ustawa prowokuje zbrodnie".

Uważacie, że Agata Duda powinna zająć stanowisko w sprawie całkowitego zakazu aborcji?

