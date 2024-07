Karolina Korwin Piotrowska porównuje Agatę Dudę do Barbie.

Karolina Korwin Piotrowska porównała Agatę Dudę do lalki Barbie! Dlaczego? Dziennikarka jest oburzona ostatnimi wydarzeniami, które mają miejsce w Polsce i chodzi tutaj głównie o chęć wprowadzenia przez rząd ustawy antyaborcyjnej. W niedzielę w kościołach w całej Polsce księża odczytywali na mszach antyaborcyjny list biskupów, a ludzie niemal w każdym dużym mieście protestowali przeciwko wprowadzeniu jakichkolwiek zmian. Karolina Korwin Piotrowska jest oburzona, że Agata Duda jako pierwsza dama, osoba reprezentująca kobiety, nie zabrała głosu w tak głośnej i ważnej dla każdej kobiety sprawie.

Coś mi mówi, że ustawa antyaborcyjna będzie powodem największych protestów. Ludzie czasem mają gdzieś demokrację, podsłuchy, inwigilację, Trybunał, a nie każdego nawet, wbrew pozorom, kręci 500 na dziecko. Jeśli jednak ktoś, jak w krajach totalitarnych, zaczyna grzebać komuś pod kołdrą i to w sposób do tego nacechowany religią (tym bardziej, że jest i tak bardzo kategoryczna ustawa, nazywana w chwilach dobrego humoru "kompromisem") to taka sytuacja może to stać się zapalnikiem protestów.