Dorota Wellman skrytykowała Agatę Dudę.

Dorota Wellman ostro skrytykowała Agatę Dudę. Dziennikarce wyraźnie nie spodobało się milczenie pierwszej damy w głośnej sprawie planowanego zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Po tym jak pojawił się pomysł wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji, wśród Polek i Polaków zawrzało! Przez media przetoczyła się gorąca dyskusja, zaczęto organizować manifestacje oraz podpisywać petycje, by zachować ustawę w obecnym kształcie. Posłanki Nowoczesnej wystosowały do Agaty Dudy list, w którym poprosiły żonę prezydenta Andrzeja Dudy o zabranie głosu w tej sprawie. Niestety pani prezydentowa nie odpowiedziała. Ustami rzecznika kancelarii prezydenta przekazana została jedynie informacja, że pierwsza dama nie wypowie się w tej sprawie. Taki obraz żony głowy Państwa wyraźnie nie podoba się Dorocie Wellman.

Rola pierwszej damy, tak mi się wydaje, nie polega na noszeniu ładnych sukienek, dobrze dopasowanych, jak się ma taką sylwetkę. Nie polega też na tym, żeby jeździć z mężem i go reprezentować, i stać z tyłu, i nie mówić nic. Rola pierwszej damy to rola niezwykle ważna, którą można cudownie wykorzystać dla ważnych, istotnych aspektów społecznych. Odezwać się w tej sprawie, poprzeć kobiety, bo kobiety kiedyś poparły jej męża, oddając na niego głos. Rola pierwszej damy to także wspomaganie osób potrzebujących, zwracanie uwagi na istotne sprawy , które dzieją się w tym kraju - powiedziała gwiazda stacji TVN w wywiadzie dla SuperExpress.tv.