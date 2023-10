Choć w jej przypadku nie użyjemy takich słów jak "modelka" czy "celebrytka", Agata Kornhauser-Duda przykuwa uwagę swoimi stylizacjami, a jej kreacje są komentowane przez ekspertów. Niedawno nadarzyła się kolejna okazja. 13 lipca do Warszawy przyleciała prezydencka para z Republiki Korei - Yook Suk Yeol i jego żona Kim Keon Hee. Obie pierwsze damy zaprezentowały się elegancko. Ukochana prezydenta Andrzeja Dudy postawiła na odważny kolor. Jednak specjalistka dopatrzyła się pewnej niedoskonałości.

Podczas wizyty głowy państwa Republiki Korei zaplanowano spotkania z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim oraz premierem Mateuszem Morawieckim. 13 lipca zorganizowano oficjalny obiad, który wydaje polska para prezydencka. Politycy mają też wysłuchać koncertu fortepianowego w Pałacu Prezydenckim.

Zobacz także: Magda Gessler pokazała się bez burzy loków! Gwiazda zaskoczyła nową fryzurą

W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia żon prezydentów: Agaty Dudy oraz Kim Keon Hee. Pierwsza dama Polski zaprezentowała się w sięgającej za kolano, różowej sukni z cienkim paskiem w talii. Żona prezydenta Andrzeja Dudy dobrała do tej kreacji czółenka w tym samym kolorze. Choć wyszło elegancko, ekspertka Ewa Rubasińska-Ianiro zwróciła uwagę na małe niedociągnięcie.

Na biuście kończą się zaszewki i one niestety robią takie purchle. Moim zdaniem to wygląda źle, ale jest to tylko i wyłącznie kwestia szycia, powinno być ono łagodniejsze. Upatrywałabym się tu drobnego błędu w sztuce krawieckiej — wyjaśniła w rozmowie z "Faktem".

Niestety, często trudno tego uniknąć szyjąc z niektórych materiałów, szczególnie gładkich, mięsistych. Na tym różu to się szczególnie wybija. Nie każdy materiał, zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli, a sztuka krawiectwa też jest trudną rzeczą. Szczególnie to krawiectwo na miarę, nawet najlepszemu może przytrafić się błąd — dodała.

Przy okazji stylistka pochwaliła strój pierwszej damy Republiki Korei. Stwierdziła, że jest przemyślany, odpowiednio dobrany do sylwetki Kim Keon Hee, dzięki czemu ta nie znika na tle pozostałych zgromadzonych.

To jest taki fason, który ma naddane raglanowe rękawy. Gdyby pierwsza dama Korei miała bardziej dopasowany do swojej sylwetki krój, wyglądałaby jak niteczka. Ta sukienka, jej model i kolor, mają na celu powiększenie optycznie jej figury, żeby by prezentowała się bardzo poważnie i znacznie. Myślę, że to specjalny zabieg, by tę postać mocniej wybić i zaznaczyć — powiedziała "Faktowi" Ewa Rubasińska-Ianiro.