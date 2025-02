Marcin Prokop, jako doświadczony prowadzący, nie raz udowadniał, że potrafi dodać odrobinę humoru do oficjalnych sytuacji. Jednak jego najnowszy komentarz dotyczący Agaty Dudy, który padł na Bestsellerach Empiku 2024 stał się gorącym tematem. Co się wydarzyło się na wtorkowej gali? Nie do wiary, co padło na żywo!

Zaskakujące słowa Marcina Prokopa o Agacie Dudzie na Gali Bestsellerów Empiku 2024

Na gali Bestsellerów Empiku, jedną z najważniejszych kategorii jest "Książka: literatura faktu". W tym roku prestiżową nagrodę odebrały Jolanta Kwaśniewska i Emilia Padoł za książkę "Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł". To właśnie po ogłoszeniu zwycięzcy Marcin Prokop, z nutą podtekstu i humoru, pozwolił sobie na porównanie obecnej pierwszej damy do jej poprzedniczki.

Podkreślając sukces Kwaśniewskiej, Prokop nieoczekiwanie zasugerował, że czeka na książkę Agaty Dudy, zastanawiając się, czy pojawi się ona w literaturze faktu, czy też pięknej. Tego typu komentarz nie tylko wywołał uśmiech na twarzach niektórych zebranych, ale także wprowadził nieco niezręczności:

Czekamy na książkę obecnej pani prezydentowej. Zobaczymy, czy znajdzie się w literaturze faktu, czy będzie to literatura piękna – powiedział Prokop, co spotkało się z różnymi reakcjami wśród publiczności.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Roksana Węgiel skradła show na Bestsellerach Empiku 2024

Choć Marcin Prokop przyciągnął uwagę z powodu swojego komentarza, równie wielkie zainteresowanie wzbudziła Roksana Węgiel, pojawiając się w oszałamiającej kreacji na czerwonym dywanie. Jej asymetryczna, czarna suknia z odważnymi wycięciami była jednym z hitów wieczoru. Węgiel nie tylko zaprezentowała się jako artystka, ale także jako ikona mody, przyciągając błyski fleszy i komplementy:

Jak dla mnie wygląda mega i jest młoda i niech pokazuje co jej się podoba

Młoda, ładna utalentowana

Faktycznie Waszym zdaniem Roxie skradła show?

Tak Agata i Andrzej Dudowie świętowali 30. rocznicę ślubu

Tymczasem okazuje się, że data 18 lutego nie była przypadkowa dla Andrzeja Dudy i jego małżonki - to właśnie tego dnia para prezydencka świętowała 30. rocznicę ślubu! Z tej okazji Agata Duda zaskoczyła wszystkich, publikując zdjęcie ślubne z Andrzejem Dudą. Jubileusz 30-lecia zawarcia związku małżeńskiego stał się idealną okazją do podzielenia się tą cenną pamiątką. Wzruszenie i szczerość, jakie biją z tej fotografii, poruszyły serca wielu.

Choć szczegóły świętowania rocznicy ślubu przez parę prezydencką pozostają tajemnicą, wiadomo, że Agata i Andrzej Dudowie spędzają ten dzień w towarzystwie rodziny. Przez lata wspólnego życia, pełnych zarówno wyzwań, jak i radosnych chwil, pozostali blisko siebie. Obchody 30-lecia ślubu stanowią nie tylko celebrację ich trwałej miłości, ale także odnowienie przysięgi wspólnego życia.

Zaskoczył Was komentarz Marcina Prokopa ws. Agaty Dudy? Czekacie na literacki debiut?

