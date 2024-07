Czy Michał Szpak ma szanse, by wygrać konkurs Eurowizji? Polacy mocno trzymają za niego kciuki, lecz artysta będzie musiał zmierzyć się ze sporą konkurencją z całej Europy. Niektórzy uczestnicy konkursu starannie pracują nad swoimi występami, a inni starają się zdobyć rozgłos... nie tylko muzycznie.

Reprezentant Białorusi Alexander Ivanov planuje wystąpić na eurowizyjnej scenie... nago! To jednak nie wszystko - wokalista chce, by towarzyszyły mu wilki. Wykonawca piosenki podjął konkretne działania, by zrealizować swój cel i podbić serca widzów.

Ivanov, który 12 maja w Sztokholmie zaprezentuje piosenkę "How to Fly", wystosował do organizatorów Eurowizji prośbę o pozwolenie na taki występ. Czy mu się to uda? Marne szanse, by wystąpił całkowicie nago, ponieważ prawo tego zabrania. Wątpimy jednak, by Białorusin całkowicie zrezygnował ze swojego pomysłu. Spodziewajmy się np. opaski na biodrach i szalonego tańca wśród wilków.

Czy to wystarczy, by wygrać i przede wszystkim, pokonać naszego Michała Szpaka?

Czy Michał Szpak wygra Eurowizję?

Michał Szpak odniósł spektakularne zwycięstwo w polskich preselekcjach do Eurowizji. Artysta pokonał m.in. Margaret oraz Edytę Górniak. Jego piosenka "Color of Your Life" zyskała sympatię widzów i to właśnie na nią oddano najwięcej głosów. Oryginalny wizerunek Szpaka, jego charyzma sceniczna oraz wyjątkowy głos sprawiają, że jest on mocnym kandydatem, nawet do wygranej. Również jego teledysk do piosenki eurowizyjnej został oceniony wysoko.

Artysta na razie nie zdradza, jaki jest jego pomysł na kreację sceniczną w czasie występu w Sztokholmie. Jednak jedno jest pewne: gwiazdor, by zostać docenionym, z pewnością nie musi zrzucać ubrań! Myślicie, że Szpak ma szansę wygrać?

Alexander Ivanov planuje wystąpić na Eurowizji nago.

Reprezentant Białorusi poprosił organizatorów o zgodę na taki występ.

Na scenie mają mu towarzyszyć wilki.

Czy Michał Szpak będzie w stanie pokonać taką konkurencję?