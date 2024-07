Joanna Horodyńska oceniła styl Michała Szpaka.

Joanna Horodyńska wypowiedziała się na temat stylu ubierania Michała Szpaka. Artysta słynie z odważnych, często ekstrawaganckich stylizacji, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Gwiazdor zawsze podkreśla, że wizerunek jest dla niego bardzo ważny i jest odzwierciedleniem jego barwnej osobowości. A co o takim podejściu do sprawy stylu uważa Joanna Horodyńska?

W jego wypadku strój musi grać z jego osobowością i to musi być coś więcej. To musi być przekraczanie granicy. To nie może być tak po prostu. I ja go tak kojarzę. Ja wymagam od niego wręcz, żeby było więcej - zdradziła stylistka w wywiadzie dla Party.pl.