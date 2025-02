Michał Szpak poinformował o swoim nowym przedsięwzięciu na swoich mediach społecznościowych, publikując zdjęcia oraz promocyjne hasło: „Pozwólmy sobie na miłość bez ograniczeń”.

Reklama

Fani byli mocno zaskoczeni, ponieważ do tej pory Michał Szpak skupiał się głównie na muzyce i występach scenicznych. Teraz jednak rozszerza swoją działalność o świat mody i stylowych akcesoriów. Nowy sklep artysty to nie tylko miejsce dla jego fanów, ale również dla tych, którzy cenią unikalne, artystyczne produkty z duszą.

Ceny i asortyment w sklepie Michała Szpaka

Oferta sklepu Michała Szpaka jest starannie przemyślana i wpisuje się w jego charakterystyczny styl. Wśród produktów dostępnych na stronie można znaleźć:

Notes – elegancki, ciemny notes inspirowany artystyczną wizją Szpaka. Jego cena to 155 zł , co dla wielu fanów okazało się niemałym zaskoczeniem.

– elegancki, ciemny notes inspirowany artystyczną wizją Szpaka. Jego cena to , co dla wielu fanów okazało się niemałym zaskoczeniem. Ubrania inspirowane scenicznym wizerunkiem artysty – przykładowo za bluzę z twarzą piosenkarza oraz napisem "Love is love" trzeba zapłacić 260 złotych .

– przykładowo za bluzę z twarzą piosenkarza oraz napisem "Love is love" trzeba zapłacić . Autorskie gadżety – przykładowo skarpetki białe „#JowiszJa” w cenie 55 złotych, czy plakat za 30 złotych.

Niektóre ceny wywołały mieszane reakcje wśród fanów. Wiele osób zwraca uwagę na fakt, że notes za 155 zł to dość wysoka kwota jak na tego typu produkt, ale inni podkreślają, że ma on wyjątkowy design i wartość kolekcjonerską. W tym miejscu warto jednak dodać, że produkty oferowane przez Michała Szpaka w jego sklepie są tworzone z pasją i mają stanowić coś więcej niż tylko zwykłe przedmioty codziennego użytku.

Michał Szpak – artysta o wielu talentach

Michał Szpak od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce. Jego kariera nabrała tempa po udziale w programie „X Factor”, gdzie zdobył ogromną popularność. Następnie reprezentował Polskę na Eurowizji w 2016 roku, osiągając świetny wynik z utworem „Color of Your Life”.

W kolejnych latach wydał kilka albumów, które cieszyły się dużym uznaniem. Znany jest z niezwykle emocjonalnych występów, które często nawiązują do gotyckiej estetyki i teatralnej ekspresji. Artysta nie boi się eksperymentować zarówno z muzyką, jak i modą, co czyni go jednym z najbardziej oryginalnych twórców na polskiej scenie.

Otwarcie własnego sklepu to dla Michała Szpaka kolejny krok w karierze. Pokazuje, że oprócz talentu wokalnego, ma również smykałkę do biznesu i chce dzielić się swoim artystycznym światem z fanami na jeszcze więcej sposobów.

Fani zastanawiają się, co jeszcze artysta przygotuje w przyszłości. Czy jego sklep będzie regularnie poszerzał ofertę? Jedno jest pewne – Michał Szpak nigdy nie przestaje zaskakiwać i zawsze podąża własną, unikalną drogą.

Zobacz także: