Michał Szpak skomentował swoją porażkę w programie "Agent". Muzyk w Dzień Dobry TVN opowiedział dlaczego płakał po tym, jak Kinga Rusin ogłosiła, że to właśnie on jest kolejnym uczestnikiem, który musi pożegnać się z show TVN. Szpak w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem zdradził jakie emocje mu towarzyszyły, kiedy odpadł z "Agenta". Przy okazji zdradził, że wczorajszy odcinek oglądał w towarzystwie Sylwii Szostak i Dominiki Tajner.



To były takie emocje, tacy wspaniali ludzie pomimo tego, że musieliśmy rywalizować to stworzyliśmy jakieś takie pakty miedzy sobą i to było cudowne. I w momencie kiedy dowiedziałem się, że odpadam, wiedziałem że wypadam z tej konkretnej gry i to było dla mnie smutne dlatego, że nie dość, że traciłem przygodę, że wyjechałem z takiego pięknego kraju i musiałem wracać do takich codzienności, to jeszcze straciłem przede wszystkim ludzi, którzy są wspaniali. (...) Na jednej z setek, które były po każdej z konkurencji powiedziałem, że czekam na zadanie które mnie pokona. Takiego zadania się nie doczekałem, ale mam nadzieję, że jeśli będzie "Agent" w przyszłości to chce w nim wystąpić, mogę zmienić twarz- żartował Michał Szpak.