Fani wspierają Edytę Górniak po przegranej w preselekacjach do konkursu Eurowizji 2016! W sobotę podczas koncertu eliminacyjnego widzowie zadecydowali, że to Michał Szpak jest najlepszym kandydatem spośród 9 artystów! Wokalista pokonał też Margaret, którą typowali bukmacherzy. Jednak największą faworytką była Edyta Górniak, która już w 1994 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji. Jej fani pokładali w niej duże nadzieje. A teraz, kiedy nie udało jej się wygrać, mocno ją wspierają.

Piosenka "Grateful", którą gwiazda zaśpiewała na scenie podbiła serca ludzi nie tylko w Polsce. Edyta Górniak zaprezentowała się najlepiej jak potrafiła i maksymalnie wykorzystała swoje umiejętności wokalne. To jednak nie wystarczyło...

Ostatecznie w Sztokholmie będziemy kibicować Michałowi Szpakowi. Jednak fani wokalistki zapewniają, że dla nich i tak to ona zwyciężyła. Pod jej postami na Facebooku i w wiadomościach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów. Co piszą fani (pisownia oryginalna)?

:(((( ogromnie czuję się tym wynikiem Eurowizji zawiedziona:(( Pani Edyto dziękuję za to , że Pani nie zawiodła. ..ogromny szacunek dla Pani...

Edi kochana co za emocje ahhhhhh poraz drugi popłakałem się podczas występu eurowizyjnego, pierwszy w 1994 roku i teraz w dniu dzisiejszym łzy same leciały, dziękuję Ci z całego serca ...... przeżyliśmy to jeszcze raz