Fani Margaret chcą odwołać Michała Szpaka z Eurowizji! Już dawno popularny festiwal muzyczny nie wzbudził tyle emocji, co w ciągu ostatnich kilku dni. W sobotę widzowie TVP1 zdecydowali, że to Michał Szpak powinien jechać do Sztokholmu, gdzie wraz ze swoją piosenką "Colour of your life" będzie reprezentował Polskę. Taki wynik głosowania nie spodobał się fanom Edyty Górniak, jak i Margaret. Ci drudzy postanowili wziąć jednak sprawy w swoje ręce. W sieci pojawiła się specjalna petycja, w której wielbiciele artystki żądają, aby to właśnie ona wyjechała do Szwecji. Swoje działania uzasadniają m.in. rankingami bukmacherów, którzy twierdzili, że jeśli nasz kraj będzie reprezentowany przez Margaret, to mamy ogromną szansę na zwycięstwo.

Jesteśmy bardzo niezadowoleni z decyzji, że Michał Szpak ma reprezentować nasz kraj na Eurowizji. Margaret z piosenką "Cool Me Down" ma największą szansę, aby zagwarantować Polsce zwycięstwo. Czy chcecie, aby Polska nareszcie wygrała konkurs? To podpiszcie petycję!