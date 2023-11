Michał Szpak to postać niezwykle ciekawa i barwna. Od lat zaskakuje swoim stylem bycia. Obok jego oryginalnych stylizacji nie da się przejść obojętnie. 26 listopada obchodził swoje 33 urodziny, z których na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym wygląda niczym młody bóg.

Michał Szpak wyprawił niesamowite urodziny

Michał Szpak w ciągu ostatnich dni przypomniał fanom o swojej oryginalności. Na Instagramie opublikował zdjęcie w złotej todze. Na stole przed solenizantem stoi menora, talerz przystawek i lampki do wina. Można powiedzieć, że zrobił sobie ostatnią wieczerzę.

Chrystusowe 33. W ten nowy etap wchodzę z marzeniem na dłoni pt. NADWIŚLAŃSKI MROK - napisał pod fotografią Szpak.

Jak informuje "RMF FM" artysta zaprosił na swoje urodziny najbliższe mu osoby, czyli rodzinę i przyjaciół. Piosenkarz wyznał również jaką muzykę będzie puszczał. Okazało się, że utwory, jakie mieli usłyszeć jego goście, to piosenki z najnowszej płyty solenizanta, której premiera była 24 listopada 2023 roku. Płyta ta nosi nazwę: "Nadwiślański mrok".

Michał Szpak opowiedział, czy chce mieć dzieci

Jakiś czas temu Michał Szpak w rozmowie z "Wprost" wypowiedział się na temat rodzicielstwa. Wyznał, że chciałby zostać ojcem. Podkreślił, że jego mama wydała go na świat, kiedy miała 22 lata. On sam jest na to gotowy, ale chce jeszcze trochę poczekać.

Absolutnie chcę mieć dzieci. Moja mamuśka miała mnie, jak miała 22 lata. Ja jestem na to gotowy, choć jeszcze nie teraz. Ale wiem, że to jest moja powinność: chcę przedłużać życie - powiedział Michał Szpak.

Nie skończyło się tylko na tym wyznaniu. Michał szczerze wyznał, jakim będzie ojcem.

Na pewno pójdę z nim na każdy melanż, jaki będzie możliwy i będę jego przyjacielem, po prostu - podsumował artysta.

