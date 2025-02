Michał Szpak i Ralph Kamiński to jedni z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów. Choć obaj wyróżniają się unikalnym stylem i charyzmą, mało kto wiedział, że są ze sobą spokrewnieni! Ich więzy rodzinne sięgają Jasła, skąd pochodzą, a powiązanie odkryto dopiero niedawno. Co łączy tych dwóch utalentowanych muzyków?

Reklama

Wspólne korzenie w Jaśle

Michał Szpak i Ralph Kamiński wywodzą się z Jasła – małego miasta na Podkarpaciu. To właśnie tam obaj zaczynali swoją przygodę z muzyką i rozwijali swoje talenty. Co więcej, ich data urodzenia również jest zaskakująco podobna – obaj przyszli na świat w listopadzie 1990 roku. Michał Szpak urodził się 26 listopada, a Ralph Kamiński 8 listopada.

Choć każdy z nich poszedł w nieco innym kierunku muzycznym, łączy ich nie tylko pasja do sztuki, ale również... więzy krwi!

Rodzinne więzi: babcia Danuta i dziadek Michała

Według dostępnych informacji, pokrewieństwo między Michałem Szpakiem a Ralphem Kamińskim wynika z ich dziadków. Babcia Ralpha Kamińskiego, Danuta, była siostrą dziadka Michała Szpaka. To oznacza, że artyści są kuzynami w dalszej linii!

Moja babcia świętej pamięci, Danuta, była siostrą jego dziadka. Jestem z niego dumny! Z małego bloku, w Jaśle, doszedł do takiej kariery w show-biznesie, bez żadnych znajomości, ciężką pracą i odwagą powiedział Kamiński w podkaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego dla Onetu

To zaskakujące odkrycie pokazuje, że talent muzyczny może być przekazywany w rodzinie. Obaj artyści od najmłodszych lat wykazywali niezwykłe zdolności i determinację w dążeniu do sukcesu.

Rozwój talentów w Domu Kultury w Jaśle

Jasło było nie tylko miejscem ich narodzin, ale także pierwszych muzycznych kroków. Zarówno Michał Szpak, jak i Ralph Kaminski, rozwijali swoje talenty w lokalnym Domu Kultury.

Michał Szpak od początku fascynował się rockiem i alternatywną sceną muzyczną, co zaprowadziło go na scenę „X Factora”, a później na Eurowizję. Ralph Kaminski natomiast skupił się na bardziej lirycznym i teatralnym podejściu do muzyki, co zaowocowało jego unikalnym stylem i sukcesami w alternatywnej muzyce popowej.

Choć ich kariery potoczyły się różnymi ścieżkami, obaj osiągnęli ogromny sukces na polskiej scenie muzycznej. Co ciekawe, z Jasła pochodzi również... Roksana Węgiel! To właśnie w Jaśle rozpoczęła swoją muzyczną karierę, a szeroką popularność zdobyła po zwycięstwie w "The Voice Kids" oraz triumfie na Eurowizji Junior 2018 z piosenką Anyone I Want to Be.

Gwiazda "Skazanej" kuzynką Ralpha Kamińskiego

To jeszcze nie koniec. Ralph Kamiński i Marta Malikowska (na zdjęciu poniżej) są dalekimi kuzynami. Wokalista ujawnił, że aktorka znana z seriali takich jak "Skazana" i "Ślepnąc od świateł" jest jego krewną:

Marta Malikowska, która grała w Skazanej, to jest moja bardzo daleka kuzynka powiedział Ralph w rozmowie ze Światem Gwiazd

Jesteście zaskoczeni rodzinnymi powiązaniami tych gwiazd?

Zobacz także:

Reklama

Marta Malikowska z serialu "Skazana" Artur Zawadzki/REPORTER

Ralph Kamiński i Michał Szpak są kuzynami Lukasz Kalinowski/East News