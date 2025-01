Michał Szpak jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej i już od wielu lat zaskakuje swoich fanów zwariowanymi stylizacjami. Mieliśmy okazję porozmawiać z artystą i przed naszą kamerą wyznał całą prawdę dotyczącą swojego wizerunku! Co miał do przekazania? Koniecznie musicie zobaczyć nasze wideo!

Michał Szpak pozwala na ingerencję w swój wizerunek?

Michał Szpak dał się poznać za sprawą programu "X Factor", gdzie wystąpił w 2011 roku i ostatecznie zajął drugie miejsce. Program stał się jego przepustką do dalszej kariery i otworzył mu wiele drzwi. Aktualnie artysta jest jednym z najpopularniejszych w Polsce i można było oglądać go w takich programach jak m.in. "Agent - Gwiazdy", czy "Taniec z gwiazdami". Michał Szpak zyskał też sporą popularność jako juror w programie "The Voice of Poland", a to, co najbardziej wyróżnia go od innych artystów to oryginalny wizerunek. Michał Szpak nie raz zaskakiwał swoich fanów nietypowymi stylizacjami, od których ciężko było oderwać wzrok. Postanowiliśmy zapytać Michała, czy po tylu latach w branży sam wymyśla swój wizerunek, czy też pozwala ingerować w to innym.

Uważam, że sztuka kompromisu jest bardzo ważna w życiu. Każdy ma inne spojrzenie i warto wysłuchać różnych ludzi - wyznał Szpak.

Artysta dodał, że:

Na szczęście otaczam się ludźmi, którzy potrafią moją osobowość w jakiś sposób zapakować w coś smacznego i mam nadzieję, że to się udaje. Wiem, że bywa to czasem mocne, ale taka jest moja osobowość - dodał.

A co jeszcze miał do powiedzenia Michał Szpak? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo! Przed naszą kamerą artysta poruszył jeden ważny temat!

