Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy raz otworzyła się na temat tego, co wydarzyło się pomiędzy nią a Łukaszem po programie. Niedługo po narodzinach syna Ciesiółka i Kuchta rozstali się, a ich napięte relacje sprawiły, że w sieci aż huczało od spekulacji na temat powodów rozpadu małżeństwa. Teraz w rozmowie z naszą reporterką, Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi wprost o dobrych relacjach z ojcem swojego syna. Zdradziła też, jak wyglądały kulisy ich burzliwego rozstania.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko o problemach w związku z Łukaszem

Ich związek był niczym scenariusz na romantyczny film. Piękni, młodzi, pewni siebie i z apetytem na życie, wkroczyli z podniesionymi głowami do społecznego eksperymentu TVN, gdzie na oczach całej Polski wzięli ślub z zupełnie obcą sobie osobą. Z odcinka na odcinek Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" coraz śmielej posyłali sobie czułe gesty i spojrzenia, a w finale podjęli decyzję, o kontunuowaniu wspólnej przygody także poza kamerami. Niedługo po zakończeniu show para doczekała się także pierworodnego synka, a zewsząd płynęły gratulacje i ciepłe słowa. Niestety, ten piękny obrazek nie trwał zbyt długo, bo zaledwie pół roku po narodzinach dziecka Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta rozstali się w niezbyt ciepłych stosunkach.

I gdy wydawałoby się, że ta dwójka już na dobre będzie ze sobą skonfliktowana stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Oliwia ze "ŚOPW" po sześciu latach zdradziła prawdę o Łukaszu. W rozmowie z naszą reporterką wyznała, że pierwsze problemy zaczęły się, gdy zaszła w ciążę. W tym samym wywiadzie podkreśliła również, że ogromny wpływ na ich relacje miało również ich najbliższe otoczenie.

Ja uważam, że w relacji zawsze świat zewnętrzny powinien zostawać na wycieraczce i drzwi do domu powinny być zawsze zamknięte, bo jeżeli te drzwi są uchylone i wpuszczamy te głosy z zewnątrz, które mogą chcieć dobrze, ale jeżeli my pozwalamy im ingerować czy to w młode małżeństwo, czy w ogóle w relacje, to ja uważam, że ta relacja nie ma prawa się udać. - wyznała Oliwia ze ''ślubu od pierwszego wejrzenia'' w rozmowie z Party.pl.

Jak dodała, to właśnie ingerencja osób trzecich sprawiła, że fundamenty małżeństwa zaczęły się walić.

Ten trójkąt rodzinny, który się pojawił w naszym życiu, on spowodował, że po prostu ten dom zaczął się walić już u fundamentów - dodała.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

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