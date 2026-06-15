Oliwia ze "ŚOPW" o rozstaniu z Łukaszem: "Trójkąt rodzinny spowodował, że ten dom zaczął się walić"
Po głośnym rozstaniu z Łukaszem, Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jej były partner zakopali przysłowiowy "topór wojenny". Teraz, gdy ich relacje się poprawiły, przed naszą kamerą była gwiazda miłosnego hitu TVN wyznała, jak naprawdę wyglądał ich związek. Okazuje się, że osoby trzecie miały wpływ na rozpad ich małżeństwa.
Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy raz otworzyła się na temat tego, co wydarzyło się pomiędzy nią a Łukaszem po programie. Niedługo po narodzinach syna Ciesiółka i Kuchta rozstali się, a ich napięte relacje sprawiły, że w sieci aż huczało od spekulacji na temat powodów rozpadu małżeństwa. Teraz w rozmowie z naszą reporterką, Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi wprost o dobrych relacjach z ojcem swojego syna. Zdradziła też, jak wyglądały kulisy ich burzliwego rozstania.
Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko o problemach w związku z Łukaszem
Ich związek był niczym scenariusz na romantyczny film. Piękni, młodzi, pewni siebie i z apetytem na życie, wkroczyli z podniesionymi głowami do społecznego eksperymentu TVN, gdzie na oczach całej Polski wzięli ślub z zupełnie obcą sobie osobą. Z odcinka na odcinek Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" coraz śmielej posyłali sobie czułe gesty i spojrzenia, a w finale podjęli decyzję, o kontunuowaniu wspólnej przygody także poza kamerami. Niedługo po zakończeniu show para doczekała się także pierworodnego synka, a zewsząd płynęły gratulacje i ciepłe słowa. Niestety, ten piękny obrazek nie trwał zbyt długo, bo zaledwie pół roku po narodzinach dziecka Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta rozstali się w niezbyt ciepłych stosunkach.
I gdy wydawałoby się, że ta dwójka już na dobre będzie ze sobą skonfliktowana stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Oliwia ze "ŚOPW" po sześciu latach zdradziła prawdę o Łukaszu. W rozmowie z naszą reporterką wyznała, że pierwsze problemy zaczęły się, gdy zaszła w ciążę. W tym samym wywiadzie podkreśliła również, że ogromny wpływ na ich relacje miało również ich najbliższe otoczenie.
Ja uważam, że w relacji zawsze świat zewnętrzny powinien zostawać na wycieraczce i drzwi do domu powinny być zawsze zamknięte, bo jeżeli te drzwi są uchylone i wpuszczamy te głosy z zewnątrz, które mogą chcieć dobrze, ale jeżeli my pozwalamy im ingerować czy to w młode małżeństwo, czy w ogóle w relacje, to ja uważam, że ta relacja nie ma prawa się udać.
Jak dodała, to właśnie ingerencja osób trzecich sprawiła, że fundamenty małżeństwa zaczęły się walić.
Ten trójkąt rodzinny, który się pojawił w naszym życiu, on spowodował, że po prostu ten dom zaczął się walić już u fundamentów
Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".
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