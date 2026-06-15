Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się dzięki programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i choć powiedzieli sobie "tak" na dobre i na złe, to w niedługim czasie po narodzeniu ich dziecka para postanowiła się rozstać. W rozmowie z Party.pl uczestniczka show rozwiała wątpliwości fanów pary, którzy w ostatnich miesiącach nierzadko dopytywali o powrót ich romantycznej relacji.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o powrocie do Łukasza

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta wzięli ślub w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" w 2019 roku, a w 2020 poinformowali, że spodziewają się dziecka. Niestety zaledwie sześć miesięcy po narodzinach synka para podjęła decyzję o rozstaniu, pozostając w chłodnych relacjach.

W ostatnich miesiącach Oliwia i Łukasz ze "ŚOPW" znów pokazali się razem w mediach społecznościowych, wywołując niemałe poruszenie wśród internautów. Fani emocjonalnie zareagowali na zobaczenie pary wspólnie w dobrym humorze, dopytując, czy ich relacja znów nabrała romantycznych barw. Tylko dla Party.pl Oliwia postanowiła wyrazić swoje zdanie na temat ewentualnego powrotu do Łukasza.

Nie lubię stawiać twardych diagnoz na jakieś zakończenia, bo nie wiem tak naprawdę, co życie przyniesie. Na tym etapie skupiamy się wyłącznie na tym, żeby wychować naszego syna najlepiej, jak potrafimy, w zgodzie ze sobą, z szacunkiem do siebie. I to jest najważniejsze, co na przyświeca po prostu wyznała Oliwia ze 'ŚOPW'.

W nagraniu powyżej Oliwia powiedziała wprost, jak dzisiaj określają się z Łukaszem.

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Cały wywiad z Oliwią Ciesiółką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.