Oliwia i Łukasz zaskoczyli wszystkich. Była para, która wzięła ślub w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wrzuciła do sieci wspólne nagranie. Po tym, jak się rozstali, a później toczyli ze sobą konflikt, chyba nikt nie spodziewał się tego, ze znów zobaczymy ich razem. Na Instagramie pojawiło się wymowne nagranie, a internauci od razu ruszyli z komentarzami.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała się z Łukaszem

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się w grudniu 2020 roku. Od tamtej chwili minęło już ponad pięć lat, a w tym czasie była para nie miała najlepszych relacji. Tym bardziej zaskakuje fakt, że Oliwia i Łukasz nagle pokazali się razem. Na koncie Oliwii na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym pokazała się razem z byłym partnerem.

Okazuje sie, że razem skomentowali odcinek nowego programu TVN "Skok na głęboką wodę". Oliwia zwróciła się do internautów, czy oni również oglądali nowe reality-show, jednak wszyscy skupili się czymś innym. Posypały się komentarze:

W szoku to ja jestem, nie wiem co mnie w większe osłupienie wbiło, wy na jednej kanapie czy tamten program, fajnie!

Ale miło Was razem zobaczyć. Jedna z moich ulubionych par z programu ślub od pierwszego wejrzenia komentują internauci.

Głos zabrała również była ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Jak dobrze widzieć was razem :) pozdrawiam napisała Magdalena Chorzewska.

Historia Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Oliwia i Łukasz wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie byli sobą zauroczeni, a fani mocno im kibicowali. Para w finale ogłosiła, że chce być razem, a niedługo po emisji odcinka na świat przyszedł ich synek. Niestety, Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się pod koniec 2020 roku. Kilka lat później internauci byli swiadkami publicznych przepychanek byłej pary. W 2022 roku w sieci pojawił się rozpaczliwy apel Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - były uczestnik programu TVN twierdził wówczas, że Oliwia izoluje go od ich synka. Oliwia odpowiadała na zarzuty Łukasza, zapewaniając, że prawda jest zupełnie inna.

Dzis, kilka lat po tamtych wydarzeniach Oliwia i Łukasz znów pokazali się razem. Spodziewaliście się tego?

Zobacz także: