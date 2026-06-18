Maja Hyży od lat jest znana jako gwiazda zarówno polskiej sceny muzycznej, jak i rodzimego show-biznesu. W rozmowie z Party.pl wokalistka przyznała otwarcie, że ostatni czas w jej życiu nie należał do najłatwiejszych.

Maja Hyży poruszyła wyznaniem. Opowiedziała o trudniejszym momencie w jej życiu

Maja Hyży pojawiła się na gali Woman Power 2026 i, jak sama zauważyła, jej obecność na wydarzeniu o takiej nazwie tym razem okazała się nieco paradoksalna. Po pytaniu dziennikarki Party.pl. o medialne doniesienia związane z trudniejszym okresem w jej życiu, gwiazda zdecydowała się na wyznanie.

Tak, zgadza się. Dlatego powiem Ci, że dzisiejszy dzień i moje wystąpienie tutaj, na tej gali, jest takim trochę paradoksem. Bo dzisiaj rano miałam taki dzień, że rozpoczęłam go płaczem powiedziała Hyży.

Maja opowiedziała też o powodach złego samopoczucia.

Wiesz co, jakiś mam po prostu taki dołek w swoim życiu. Myślę, że mój Konrad też powiedziałby, że za dużo sobie daję na głowę i na swoje barki. Chcę robić za trzech, za pięciu, a jestem jedna. Jestem jednym człowiekiem, dosyć drobnym, i nie jestem w stanie wszystkiego zrobić opowiedziała piosenkarka.

W wideo powyżej Maja Hyży otwarcia przyznała też, czy jest przytłoczono działalnością w mediach społecznościowych i show-biznesie. Nie zabrakło też wyznania o swoim stanie zdrowia, zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. Niedawno Maja Hyży wyznała też, ile wydała na operacje plastyczne.

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Całość wywiadu Party.pl z Mają Hyży zobaczycie TUTAJ.