Maja Hyży nagle zaskoczyła zdjęciem i wyjawiła: „moje największe szczęście”
Maja Hyży chętnie odzywa się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem pokazała urocze zdjęcie, które natychmiast przykuło uwagę wielu internautów. "Święta już za nami, ale ten kadr zasługiwał na swój moment" - przekazała szczęśliwa piosenkarka.
Maja Hyży to polska piosenkarka i influencerka, która swoją rozpoznawalność zyskała m.in. dzięki udziałowi w programie „X Factor” w 2013 roku, gdzie dotarła do półfinału. Do dziś cieszy się sporą popularnością - tylko na Instagramie jej losy śledzi ponad 252 tys. internautów. To właśnie w tym miejscu Maja ostatnio pochwaliła się swoim szczęściem.
Maja Hyży pokazała córeczki
Maja Hyży na swoim Instagramie oprócz kadrów związanych z jej działalnością artystyczną, chętnie pokazuje też swoją bardziej prywatną stroną. W jej mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z ukochanym i piociechami. Przypomnijmy, że piosenkarka jest mamą czwórki dzieci. Z małżeństwa z Grzegorzem Hyżym ma bliźniaków - Wiktora i Alexandra, którzy przyszli na świat 28 lutego 2012 roku. Z obecnym partnerem doczekała się dwóch córek: Antoniny, urodzonej 10 lipca 2020 roku, oraz Zofii, która przyszła na świat 7 lipca 2022 roku.
I to właśnie uroczy kadr dwóch najmłodszych pociech Mai Hyży pojawił się ostatnio na jej Instagramie. Wokalistka pokazała zdjęcie Tosi i Zosi w świątecznej scenerii i napisała:
Święta już za nami, ale ten kadr zasługiwał na swój moment. Moje największe szczęście
Fani zachwyceni nowym kadrem na Instagramie Mai Hyży
Pod zdjęciem szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Internauci nie szczędzą komplementów i piszą wprost, że dziewczynki są bardzo podobne do sławnej mamy.
Piękne dziewczynki, bardzo podobne do mamusi
Cudne dziewczynki
Urocze, słodkie. Dużo zdrówka
Tylko spójrzcie na ten uroczy kadr!
