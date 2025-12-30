Maja Hyży to polska piosenkarka i influencerka, która swoją rozpoznawalność zyskała m.in. dzięki udziałowi w programie „X Factor” w 2013 roku, gdzie dotarła do półfinału. Do dziś cieszy się sporą popularnością - tylko na Instagramie jej losy śledzi ponad 252 tys. internautów. To właśnie w tym miejscu Maja ostatnio pochwaliła się swoim szczęściem.

Maja Hyży pokazała córeczki

Maja Hyży na swoim Instagramie oprócz kadrów związanych z jej działalnością artystyczną, chętnie pokazuje też swoją bardziej prywatną stroną. W jej mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z ukochanym i piociechami. Przypomnijmy, że piosenkarka jest mamą czwórki dzieci. Z małżeństwa z Grzegorzem Hyżym ma bliźniaków - Wiktora i Alexandra, którzy przyszli na świat 28 lutego 2012 roku. Z obecnym partnerem doczekała się dwóch córek: Antoniny, urodzonej 10 lipca 2020 roku, oraz Zofii, która przyszła na świat 7 lipca 2022 roku.

I to właśnie uroczy kadr dwóch najmłodszych pociech Mai Hyży pojawił się ostatnio na jej Instagramie. Wokalistka pokazała zdjęcie Tosi i Zosi w świątecznej scenerii i napisała:

Święta już za nami, ale ten kadr zasługiwał na swój moment. Moje największe szczęście - napisała Maja Hyży

Fani zachwyceni nowym kadrem na Instagramie Mai Hyży

Pod zdjęciem szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Internauci nie szczędzą komplementów i piszą wprost, że dziewczynki są bardzo podobne do sławnej mamy.

Piękne dziewczynki, bardzo podobne do mamusi

Cudne dziewczynki

Urocze, słodkie. Dużo zdrówka - piszą internauci

Tylko spójrzcie na ten uroczy kadr!

