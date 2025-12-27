Maja Hyży pokazała zdjęcie z synami. Wywołała lawinę komentarzy: "Bracia i siostra?"
Synowie Mai Hyży z poprzedniego związku z Grzegorzem Hyżym mają już po 13 lat. Bliźniacy wyraźnie dorośli, co doskonale widać na najnowszym zdjęciu udostępnionym przez ich mamę. Internauci zwrócili jednak uwagę na coś jeszcze.
Maja Hyży opublikowała niedawno w mediach społecznościowych zdjęcie z 13-letnimi synami, Wiktorem i Aleksandrem. Fotografia szybko wywołała falę zachwytów wśród fanów, którzy nie szczędzili artystce ciepłych słów. Wielu z nich zgodnie podkreślało, że gwiazda wygląda raczej jak młodsza siostra chłopców niż ich mama.
Maja Hyży wiedzie szczęśliwe życie
Maja Hyży to polska wokalistka, która karierę muzyczną rozpoczęła już w młodości — w 2013 roku dała się poznać szerszej publiczności dzięki półfinałowi programu "X Factor", a od tamtej pory rozwija swoją działalność artystyczną oraz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Prywatnie jest mamą czworga dzieci i wielokrotnie dzieliła się szczegółami swojego życia rodzinnego z fanami, pokazując codzienne wyzwania i radości macierzyństwa.
Maja Hyży była niegdyś związana z piosenkarzem Grzegorzem Hyżym, z którym ma dwóch synów-bliźniaków - Wiktora i Aleksandra, urodzonych w 2012 roku. Po rozstaniu z mężem stworzyła związek z Konradem Kozakiem, a owocem ich miłości są dwie córki - Antonina i Zofia. Gwiazda chętnie pokazuje rodzinne chwile w sieci. Ostatnio zaskoczyła fanów, publikując zdjęcie z nastoletnimi synami.
Maja Hyży pokazała synów
Choć przez lata wokalistka nieczęsto pokazywała twarze swoich synów, niedawno postanowiła zrobić wyjątek i podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym widać, jak wyrośli bliźniacy - dziś już nastoletni młodzieńcy. Internauci szybko zareagowali na fotografię, komentując ich wygląd i zwracając uwagę na to, jak bardzo się zmienili.
Bracia i siostra?
Super chłopaki podobni do mamy strasznie
Ale chłopaki powyrastali. Mama ciągle młoda, wygląda jak siostra a nie mama
