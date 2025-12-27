Maja Hyży opublikowała niedawno w mediach społecznościowych zdjęcie z 13-letnimi synami, Wiktorem i Aleksandrem. Fotografia szybko wywołała falę zachwytów wśród fanów, którzy nie szczędzili artystce ciepłych słów. Wielu z nich zgodnie podkreślało, że gwiazda wygląda raczej jak młodsza siostra chłopców niż ich mama.

Maja Hyży wiedzie szczęśliwe życie

Maja Hyży to polska wokalistka, która karierę muzyczną rozpoczęła już w młodości — w 2013 roku dała się poznać szerszej publiczności dzięki półfinałowi programu "X Factor", a od tamtej pory rozwija swoją działalność artystyczną oraz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Prywatnie jest mamą czworga dzieci i wielokrotnie dzieliła się szczegółami swojego życia rodzinnego z fanami, pokazując codzienne wyzwania i radości macierzyństwa.

Maja Hyży była niegdyś związana z piosenkarzem Grzegorzem Hyżym, z którym ma dwóch synów-bliźniaków - Wiktora i Aleksandra, urodzonych w 2012 roku. Po rozstaniu z mężem stworzyła związek z Konradem Kozakiem, a owocem ich miłości są dwie córki - Antonina i Zofia. Gwiazda chętnie pokazuje rodzinne chwile w sieci. Ostatnio zaskoczyła fanów, publikując zdjęcie z nastoletnimi synami.

Maja Hyży pokazała synów

Choć przez lata wokalistka nieczęsto pokazywała twarze swoich synów, niedawno postanowiła zrobić wyjątek i podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym widać, jak wyrośli bliźniacy - dziś już nastoletni młodzieńcy. Internauci szybko zareagowali na fotografię, komentując ich wygląd i zwracając uwagę na to, jak bardzo się zmienili.

Bracia i siostra?

Super chłopaki podobni do mamy strasznie

Ale chłopaki powyrastali. Mama ciągle młoda, wygląda jak siostra a nie mama czytamy pod zdjęciem.

