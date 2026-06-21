Maja Hyży opowiedziała nam ostatnio o swoich obecnych relacjach z byłym mężem. Choć po rozstaniu nie zawsze było między nimi łatwo, z czasem sytuacja znacząco się poprawiła, a dziś potrafią współpracować przede wszystkim dla dobra swoich synów. Wokalistka zdradziła, że ich kontakt jest obecnie znacznie lepszy niż jeszcze kilka lat temu. Czy w związku z tym mogliby kiedyś wybrać się na wspólne wakacje z dziećmi?

Maja Hyży o relacji z byłym mężem

Maja i Grzegorz Hyży byli małżeństwem przez kilka lat, a owocem ich związku są bliźniacy - Wiktor i Alexander, których piosenkarka od czasu do czasu pokazuje w sieci. Niedawno Maja Hyży pokazała zdjęcie z synami, a w sieci zawrzało. Fani zalali artystkę komplementami, dopytując jednocześnie współrodzicielstwo z jej byłym mężem.

Relacja pary artystów zakończyła się w 2013 roku, a rozstanie przez długi czas budziło spore emocje. W mediach nie brakowało wzajemnych uszczypliwości i publicznych komentarzy, które pokazywały, że były małżonkowie nie potrafili dojść do porozumienia. Z biegiem lat sytuacja jednak wyraźnie się zmieniła. Dziś zarówno Maja, jak i Grzegorz układają sobie życie u boku nowych partnerów, a najważniejsze pozostaje dla nich dobro synów. W ostatnim czasie ich kontakt znacząco się poprawił, a napięcia odeszły w zapomnienie. Maja Hyży zdradziła przed naszą kamerą, czy wyobraża sobie wspólne wakacje swojej rodziny z Grzegorzem Hyżym i jego najbliższymi.

Myślę, że nie. Żeby to źle nie zabrzmiało... Ja z moim byłym mężem mam relacje dobre, takie jakie powinniśmy mieć już od dawna. Ale bez przesady, żeby jeździć wspólnie na wakacje mówiła przed naszą kamerą.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła.

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