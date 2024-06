Program "The Voice of Poland" od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem i ma ogromną rzeszę fanów na całym świecie. To właśnie w nim zaczynały takie gwiazdy jak Sarsa, Krystian Ochman czy Rafał Brzozowski. Jednak zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami produkcja postanowiła nieco odświeżyć skład jurorski i w nadchodzącej edycji ma dojść do zmian w składzie jurorskim! Jak donosi "Fakt" w jednym z foteli ma zasiadać Kuba Badach. Koniecznie zobaczcie, jaka była reakcja żony muzyka, Aleksandry Kwaśniewskiej, na pytanie jakim będzie trenerem!

Jakub Badach zostanie trenerem w “The Voice of Poland”?

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja kultowego programu "The Voice of Poland" jednak na jurorskich fotelach nie zobaczymy już dawnego składu, czyli: Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka. Wiosną br. klamka zapadła w sprawie "The Voice of Poland" i oprócz nagrań w nowym miejscu pojawią się zmiany kadrowe. Jak poinformował jakiś czas temu "Fakt" wśród kandydatów na jurorów ma być Kuba Badach. Mieliśmy okazję porozmawiać z żoną muzyka Aleksandrą Kwaśniewską, która wymownie zareagowała na pytanie o udział jej męża w muzycznym show.

Nic mi o tym nie wiadomo powiedziała tajemniczo Kwaśniewska.

Koniecznie zobaczcie wideo i posłuchajcie, co miała do powiedzenia żona Kuby Badacha! Myślicie, że coś ukrywa?

