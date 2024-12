Wygląda na to, że Kuba Badach ma ze swoją teściową nienaganne relacje i kibicują sobie zarówno prywatnie, jak i na polu zawodowym. Teraz przed dużym wyzwaniem stoi Jolanta Kwaśniewska, która otrzymała propozycję wzięcia udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Czy zobaczymy ją na parkiecie w marcu? Kuba Badach zdradził wszystko!

Kuba Badach o udziale Jolanty Kwaśniewskiej w "TzG"

Kuba Badach to niewątpliwie wybitny muzyk, który w ostatnim czasie spełniał się w roli jurora "The Voice of Poland". Fani programu początkowo nie mogli się przyzwyczaić do nowego jurora, jednak Kuba Badach dość szybko zyskał sympatię widzów, którzy cenili go za charyzmę oraz sposób wyrażania opinii. Program "The Voice of Poland" dobiegł końca, a karierę telewizyjną ma teraz rozwinąć Jolanta Kwaśniewska, czyli teściowa Kuby!

Niedawno udało nam się dowiedzieć, że Jolanta Kwaśniewska otrzymała propozycję wzięcia udziału w "Tańcu z Gwiazdami", a już teraz okazuje się, że to może stać się rzeczywistością. Czy matka pójdzie w ślady córki, która przed laty brała udział w tanecznym show, dochodząc aż do finału? Okazuje się, że Kuba Badach rozwijał wszelkie wątpliwości.

Moja szanowna, najdroższa teściowa, tańczy i... tańczy fenomenalnie. Jest królową parkietu, nie do zatrzymania. Jak tylko się zaczyna muzyka... jest dobrze. Ona umie w disco - wyjawił w rozmowie z Jastrząb Post.

Co ciekawe, Kuba Badach wiedział, że jego teściowa otrzymała propozycję wzięcia udziału w kultowym programie Polsatu, jednak zaznaczył, że ostateczna decyzja w tym zakresie należy właśnie do Jolanty Kwaśniewskiej. Niemniej jednak Kuba Badach uważa, że była Pierwsza Dama, poradziłaby sobie w takim formacie doskonale!

Tańczy przepięknie i fenomenalnie, ma świetne poczucie rytmu, zresztą moja żona też i genialnie słyszy. Mam wokół siebie samych zdolnych ludzi, może chór powinniśmy założyć? Taki tańczący chór? - mówił Kuba.

Przypominamy, że poza Jolantą Kwaśniewską produkcja walczy również o udział Ewy Minge oraz Magdy Mołek. Co więcej, w kuluarach mówi się, że propozycję przyjęła już Magda Narożna, znana wokalistka zespołu "Piękni i młodzi". Jolanta Kwaśniewska niedawno udzieliła obszernego wywiadu dla magazynu Viva! i opowiedziała o miłości jej córki Aleksandry oraz Kuby Badacha:. Okazuje się, że jej zięć jest dokładnie takim partnerem, jakiego sobie wymarzyła dla swojej córki:

Miłość u Oli i Kuby widać na każdym kroku - w ich oczach, gestach. Myślę, że my, rodzice, czekamy na taki moment, gdy u boku naszego dziecka pojawi się człowiek, w którym widzimy uczucie, jakim darzy nasze dziecko. Ja to widzę, czuję i napełnia mnie to wielką radością oraz nadzieją - mówiła Jolanta Kwaśniewska.

Myślicie, że Jolanta Kwaśniewska pojawi się w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Zapewne wszyscy na to czekają!

