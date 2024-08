15. edycja "The Voice of Poland" zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, w mediach pojawiają się kolejne informacje na temat tego, jak będzie wyglądała nowa odsłona muzycznego show. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Paulina Chylewska została nową prowadzącą programu, a teraz pojawiły się nieoficjalne informacje na temat jej programowego partnera. Kto pojawi się u jej boku? Według medialnych doniesień ma być to uwielbiany przez nastolatków influencer!

Kto poprowadzi "The Voice of Poland" razem z Pauliną Chylewską?

W ostatnich dniach sporo mówi się o nowej edycji "The Voice of Poland", którą widzowie będą mogli oglądać na antenie TVP2 już od 7 września. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Tomson i Baron znów będą trenerami w "The Voice of Poland", a ponadto poznaliśmy nową prowadzącą muzyczne show, którą została Paulina Chylewska. Teraz z kolei media obiegła wieść o tym, kto najprawdopodobniej pojawi się u jej boku.

Pawel Wodzynski/East News

Po tym, jak Maciej Dowbor odszedł z Polsatu, spekulowano, że to właśnie on zostanie nowym prowadzącym "The Voice of Poland". Tymczasem portal Świat Gwiazd dotarł do informacji, że to wcale nie Dowbor pojawi się u boku Pauliny Chylewskiej! Według ustaleń wspomnianego serwisu nowym prowadzącym "The Voice of Poland" ma być... Jan Dąbrowski!

Castingi już się zakończyły i wszystko wskazuje na to, że do Pauliny Chylewskiej dołączy Jan Dąbrowski. Janek już wcześniej pojawiał się w “The Voice” i świetnie sobie radził. Jest lubiany przez młodą publiczność, więc możliwe, że przyciągnie przed telewizory sporą grupę widzów. W nowym sezonie programu będzie się działo powiedziała dla Świata Gwiazd osoba związana z produkcją

Fot. Piotr Molecki/East News

Póki co są to oczywiście informacje nieoficjalne. Jeśli jednak się potwierdzą, to co sądzicie o duecie Paulina Chylewska i Jan Dąbrowski w "The Voice of Poland"?

