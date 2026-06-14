Krzysztof Gojdź narzeka na ceny w Polsce. "Nie wiem, jak młodzi ludzie radzą sobie z utrzymaniem się"
Krzysztof Gojdź w programie „Party u Simony” przyznał wprost, że jego zdaniem w Polsce jest naprawdę drogo. "Jestem zaskoczony, jak te ceny bardzo szybko rosną"- mówi wprost.
Krzysztof Gojdź na stałe wiąże swoje życie ze Stanami Zjednoczonymi. Choć nie ukrywa sympatii do Polski i chętnie wraca do ojczyzny, to jednak podczas rozmowy w "Party u Simony" przyznał wprost - przeprowadzka do Polski, nawet do ukochanej Warszawy, nie wchodzi w grę. Z jego perspektywy to nie kwestia pogody, pracy czy logistyki, tylko czegoś dużo bardziej podstawowego: codziennego nastawienia i sposobu funkcjonowania ludzi wokół. Ponadto nie ukrywa też, że jest bardzo zaskoczony wysokimi cenami w naszym kraju.
Krzysztof Gojdź o cenach w Polsce
Krzysztof Gojdź to jeden z najbardziej rozpoznawalnych lekarzy medycyny estetycznej w Polsce. Specjalista przez lata zdobywał doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, a dzięki współpracy z wieloma osobami ze świata show-biznesu zyskał miano „lekarza gwiazd”. Od kilku lat dużą część życia zawodowego i prywatnego spędza w Stanach Zjednoczonych, skąd regularnie komentuje wydarzenia związane z Polską.
Teraz jednak przybył do stolicy naszego kraju i w najnowszym wywiadzie dla „Party u Simony” otwarcie przyznał, że podczas pobytu w Polsce zaskoczył go poziom cen. Lekarz nie ukrywał, że jego zdaniem koszty życia w Polsce rosną w bardzo szybkim tempie, co szczególnie odczuwają młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie.
Jestem zaskoczony, jak te ceny bardzo szybko rosną w Polsce. (...) Uważam, że jest bardzo drogo. Nie wiem, jak młodzi ludzie radzą sobie z utrzymaniem się na przykład w takiej Warszawie. (...) Ceny amerykańskie, a mniej zarabiacie.
Co jeszcze zdradził w naszym wywiadzie? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!
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