Krzysztof Gojdź na stałe wiąże swoje życie ze Stanami Zjednoczonymi. Choć nie ukrywa sympatii do Polski i chętnie wraca do ojczyzny, to jednak podczas rozmowy w "Party u Simony" przyznał wprost - przeprowadzka do Polski, nawet do ukochanej Warszawy, nie wchodzi w grę. Z jego perspektywy to nie kwestia pogody, pracy czy logistyki, tylko czegoś dużo bardziej podstawowego: codziennego nastawienia i sposobu funkcjonowania ludzi wokół. Ponadto nie ukrywa też, że jest bardzo zaskoczony wysokimi cenami w naszym kraju.

Krzysztof Gojdź o cenach w Polsce

Krzysztof Gojdź to jeden z najbardziej rozpoznawalnych lekarzy medycyny estetycznej w Polsce. Specjalista przez lata zdobywał doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, a dzięki współpracy z wieloma osobami ze świata show-biznesu zyskał miano „lekarza gwiazd”. Od kilku lat dużą część życia zawodowego i prywatnego spędza w Stanach Zjednoczonych, skąd regularnie komentuje wydarzenia związane z Polską.

Teraz jednak przybył do stolicy naszego kraju i w najnowszym wywiadzie dla „Party u Simony” otwarcie przyznał, że podczas pobytu w Polsce zaskoczył go poziom cen. Lekarz nie ukrywał, że jego zdaniem koszty życia w Polsce rosną w bardzo szybkim tempie, co szczególnie odczuwają młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie.

Jestem zaskoczony, jak te ceny bardzo szybko rosną w Polsce. (...) Uważam, że jest bardzo drogo. Nie wiem, jak młodzi ludzie radzą sobie z utrzymaniem się na przykład w takiej Warszawie. (...) Ceny amerykańskie, a mniej zarabiacie. - powiedział w naszej rozmowie

Co jeszcze zdradził w naszym wywiadzie? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Krzysztof Gojdź w gorzkich słowach o Polakach. To dlatego nie zamieszka w Polsce, fot. Party.pl

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