Izabela Zeiske, gwiazda programu „Gogglebox. Przed telewizorem” opowiedziała o jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Wraz z mężem stworzyła rodzinę zastępczą dla czterech chłopców. W sumie wychowali sześcioro synów, z czego czterech zostało adoptowanych. Decyzja o adopcji była wynikiem wspólnego przekonania małżonków. Zeiske, będąca jedynaczką, oraz jej mąż - również jedynak -odczuwali potrzebę otoczenia się większą rodziną. W wywiadzie z Party.pl, Zeiske opowiedziała o codzienności tworzenia rodziny zastępczej i o tym, co jest najważniejsze.

Izabela Zeiske tworzyła rodzinę zastępczą dla dzieci

Joachim Zeiske, biologiczny syn Izabeli, którego widzowie doskonale znają z "Gogglebox", jakiś czas temu wyznał, że decyzja o stworzeniu rodziny zastępczej nie była jedynie decyzją rodziców, a wspólna. Pytany o ewentualne uczucie zazdrości o przybrane rodzeństwo, mówił: "Nie, ja zawsze czułem od rodziców pełną miłość, więc tutaj nie miałem żadnych braków i poczucia zazdrości. U nas w domu zawsze o wszystkim się rozmawiało, byłem na to przez rodziców przygotowany".

Izabela Zeiske oraz jej mąż dali dom łącznie czterem chłopcom, tym samym wychowując sześcioro dzieci.

Każdy jest do czegoś innego powołany, ja chyba byłam powołana do tego, żeby innym pomagać. Kiedyś pomagałam dzieciom, teraz pomagam zwierzętom. Po prostu uważałam, że jeśli ma się tyle siły i predyspozycji (...) to trzeba pomóc. Na naszej drodze rodziny zastępczej spotykaliśmy różnych ludzi i też były rezygnacje. To nie jest łatwe.

Izabela Zeiske w wywiadzie dla Party.pl, podkreśliła że w wychowaniu ważne jest nie tylko zachowanie ale i psychika dziecka, które we wcześniejszych latach mogło doświadczyć wiele złego:

Nie każde dziecko jest wylewne i nie każde powie Ci do końca wszystko, i nie zawsze powie Ci prawdę. (...) Zaufanie trzeba uzyskać do tego dziecka.

"Nie oni do nas mają się dostosować. My do nich" - powiedziała. Całą wzruszającą a jednocześnie ważną rozmowę z Izabelą Zeiske znajdziecie w wideo powyżej.

