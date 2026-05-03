Znajomość Blanki Lipińskiej i Anny-Marii Siekluckiej zaczęła się przy okazji tworzenia pierwszej części filmu "365 dni", w którym Ama zagrała główną rolę. Współpracując przy dwóch kolejnych częściach panie wyraźnie zbliżyły się do siebie. Z biegiem lat ich ścieżki zaczęły się jednak oddalać, a one niechętnie mówiły o sobie nawzajem. Teraz aktorka zrobiła wyjątek, a jej słowa mocno zaskakują.

To dlatego Anna-Maria Sieklucka nie chciałaby przeprowadzić wywiadu z Blanką Lipińską

Od niedawna, na łamach RMF FM, Anna-Maria Sieklucka prowadzi swój własny podcast "P.S. I love you by Ama", w którym przeprowadza niezwykle osobiste i intymne rozmowy z postaciami ze świata show-biznesu. Dotychczas przewinęło się na jej kanapie wiele gwiazd, jednak wciąż nie pojawiła się tam Blanka Lipińska, z którą przecież zna się od kilku dobrych lat.

Nasza reporterka zapytała więc ją wprost, czy widzowie mogą spodziewać wizyty autorki "365 dni". Okazało się, że Lipińska nawet nie przewinęła się Siekluckiej w myślach, jako potencjalny gość. Nie ukrywa, że nie ma większych chęci na przeprowadzenie wywiadu z Blanką! Powód zaskakuje.

Nie wiem, czy Blanka jest szczerze i uczciwie gotowa na taką rozmowę. Szczerze mówiąc, nawet o tym nie myślałam. Nie wiem, czy byłaby gotowa i czy ja też potrzebuję takiej rozmowy. Z całym szacunkiem oczywiście, ale prawda to prawda. Nie wiem, czy to gość, o którym chciałabym dowiedzieć się więcej. Żebym została dobrze zrozumiana: Zapraszam gości, którzy niezwykle interesują mnie swoim jestestwem, życiem i doświadczeniami. Blankę znam na tyle dobrze, że chyba trudno byłoby mi zadawać jej pytania

Jednocześnie Anna-Maria zdradziła nam, dlaczego właściwie zdecydowała się na prowadzenie podcastu.

Obejrzyj wideo i sprawdź, co powiedziała.

Zobacz także: "Farma" przerosła Henryka. "Chciałem odejść". Czy przyjaźń z Wojtkiem przetrwała?