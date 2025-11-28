Mikołaj "Bagi" Bagiński został zwycięzcą jubileuszowej, 17. edycji programu "Taniec z gwiazdami", emitowanego na antenie Polsatu. Decyzja jury i widzów, którzy zadecydowali o przyznaniu Kryształowej Kuli właśnie jemu, zaskoczyła wielu. Bagiński, który przez cały program wykazywał duże postępy, pokonał rywali i sięgnął po najwyższe trofeum. Towarzyszyła mu w tej drodze partnerka taneczna Magdalena Tarnowska. O jego sukcesie mówiło się dużo, choć nie tylko pozytywnie. Teraz głos zabrała prowadząca show.

Paulina Sykut-Jeżyna komentuje zwycięstwo Bagiego i Magdy Tarnowskiej w "Tańcu z gwiazdami"

Po wręczeniu Kryształowej Kuli kolejna edycja „Tańca z gwiazdami” stanęła pod dużym znakiem zapytania. Wygrana Bagiego jednych ucieszyła, drugich chyba lekko zirytowała. Niektórzy zasugerowali, że Mikołaj Bagiński sukces zapewnił sobie dzięki popularności w Internecie, a nie za sprawą umiejętności tanecznych. W rozmowie z naszą reporterką Paulina Sykut-Jeżyna nie miała jednak wątpliwości.

Uwielbiam ich. Uwielbiam ich z całego serca i wspieram. Byłam tam w środku i czułam te emocje od tych ludzi, więc strasznie się cieszę, że w finale były takie wspaniałe pary, które dały z siebie wszystko. Obdarzyły naszych widzów czymś wyjątkowym od siebie. A zwycięska para zasłużyła na zwycięstwo powiedziała.

Bagi jest takim fajnym chłopakiem, Madzia - wspaniałą dziewczyną. To są niezwykle prawdziwi, szczerzy, wyjątkowi i dobrzy ludzie dodała.

Agnieszka Kaczorowska wywołała kontrowersje w „Tańcu z gwiazdami”

Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i wieloletnia uczestniczka programu "Taniec z gwiazdami", ogłosiła w emocjonalnym wpisie na Instagramie, że nie wróci do kolejnej edycji show. "Nie zobaczycie mnie w kolejnej edycji. Czas na taniec na własnych zasadach", napisała, rozwiewając wszelkie wątpliwości na temat swojej dalszej obecności w programie.

Ostatnia edycja programu była wyjątkowo emocjonująca i pełna napięć. Agnieszka Kaczorowska tańczyła z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Choć para była oceniana pozytywnie, odpadli z programu kilka odcinków przed finałem. Z relacji medialnych wynika, że para nie pożegnała się z pozostałymi uczestnikami. W rozmowie z naszą reporterką Paulina Sykut-Jeżyną została zapytana o zamieszanie wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza.

Czemu się dziwić? Są piękną parą. Parą, która jest obserwowana przez media, więc tak było. Myślę, że to bardzo dobrze dal programu, bo Agnieszka jest bardzo ciekawą postacią stwierdziła.

Choć Agnieszka Kaczorowska zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami", kolejna edycja najprawdopodobniej się odbędzie. Kto w niej wystąpi? Paulina Sykut-Jeżyna wie już co nieco o nowych uczestnikach. Co zdradziła? Obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca.