W studiu teleturnieju „Awantura o kasę” na antenie Polsatu doszło do momentu, który wyraźnie wybił widownię z rytmu rywalizacji. Krzysztof Ibisz w trakcie rozmowy z Pauliną, kapitanką drużyny niebieskich i osobą zawodowo związaną z lotnictwem, dopytał o doświadczenia z lataniem. Z pozoru niewinne pytanie przerodziło się w wyznanie, po którym emocje na planie błyskawicznie sięgnęły zenitu.

Uczestniczka "Awantury o kasę" o chwilach grozy

Paulina z "Awantury o kasę" opowiedziała, że w swoje urodziny zabrała na randkę do samolotu mężczyznę. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy – jak przyznała – nie sprawdziła, że była robiona próba silnika.

W moje urodziny zabrałam faceta trochę starszego ode mnie na randkę do samolotu. Niestety nie sprawdziłam, że była robiona próba silnika, bo inaczej się odpala samolot na zimnym, a inaczej na ciepłym silniku. Nie wiem, czy powinnam się tym chwalić, ale w efekcie samolot zapłonął

Wątek szybko stał się jednym z najmocniejszych fragmentów odcinka, bo Paulina dopowiedziała, jak zakończyła się ta znajomość. Według jej relacji po tamtym zdarzeniu nie doszło już do kolejnego spotkania.

W trakcie rozmowy padł też temat uprawnień Pauliny. Uczestniczka potwierdziła, że ma licencję pilota, a jej odpowiedź dotyczyła małych, prywatnych maszyn. Fragment odcinka "Awantury o kasę" zobaczycie w wideo powyżej.

Wielki powrót "Awantury o kasę"

„Awantura o kasę" wróciła na antenę Polsatu w 2024 roku, po wcześniejszym zakończeniu emisji w 2005. Teleturniej po raz pierwszy pojawił się na antenie w 2002 roku. 7 marca Polsat rozpoczął emisję czwartego sezonu odnowionej wersji. W „Awanturze o kasę" drużyny rywalizują o prawo do odpowiedzi w licytacjach, a gra opiera się na pytaniach z wiedzy ogólnej. W opisie nowych sezonów pojawia się też kategoria „Weź, co chcesz", która pozwala drużynom wylosować dowolne pytanie.

