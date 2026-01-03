Natalia Majos, znana jako Nana, zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w 4. edycji programu "Hotel Paradise". Jej udział w show nie przeszedł bez echa, szczególnie że stworzyła tam relację z Łukaszem, która doprowadziła ich do finału. Po zakończeniu emisji programu para próbowała budować związek poza kamerami, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Nana powróciła do programu w edycji "Hotel Paradise. All Stars", gdzie wystąpiła jako singielka. Jak dziś wygląda jej życie miłosne?

Czy Nana z "Hotelu Paradise" jest zakochana?

Nana, jako była uczestniczka "Hotelu Paradise", stara się być na bieżąco z tym, co dzieje się w nowych edycjach programu. Nie ukrywa, że to, co działo się w ostatnim sezonie, było o wiele bardziej kontrowersyjne, niż problemy, z którymi sama mierzyła się, będąc w programie.

A jak dziś wygląda życie miłosne Nany z "Hotelu Paradise"? Gwiazda reality show nie ukrywa:

Bardzo chciałam, żeby mój związek nie był medialny i bardzo bym chciała być z osobą, która nie jest medialna, bo bym chciała być z osobą, która jest no name'em. (...) Z takim normalnym, zwyczajnym chłopakiem.

Ostatni partner Nany nie był popularny oraz nie był związany ze światem show-biznesu. Dodatkowo zanim weszli w związek przyjaźnili się wiele lat. Tę relację maja jednak już za sobą. Czy w życiu uczestniczki "Hotelu Paradise" pojawił się ktoś nowy? Zobaczcie nasz wywiad, by dowiedzieć się, jakie spostrzeżenia na miłość ma Nana.

Zobacz także: