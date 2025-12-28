Jeremiah „Jay” Dąbrowski to uczestnik 5. edycji programu „Hotel Paradise”, który zadebiutował w lutym 2022 roku na antenie TVN7. Od samego początku wzbudzał zainteresowanie widzów swoją autentycznością. Jay zyskał popularność nie tylko dzięki udziałowi w telewizyjnym show, ale również jako twórca internetowy.

Jego materiały wideo, głównie o tematyce relacji damsko-męskich, łączą humor z emocjonalnymi treściami, czym zaskarbił sobie sympatię szerokiej publiczności. Jednak za medialnym sukcesem kryje się bolesna historia, którą Jay postanowił niedawno ujawnić. Po raz pierwszy tak szczerze opowiedział o bulimii i poruszył też temat wiary w Boga.

Jay z "Hotelu Paradise" ma za sobą dramatyczne doświadczenia!

Jay z "Hotelu Paradise" w wywiadzie dla Party.pl opowiedział o dramatycznych wydarzeniach, które doprowadziły go do poważnych problemów w jego życiu. Ujawnił, że w 2022 roku zniknął z mediów z powodu depresji i zaburzeń odżywiania. Święta spędził w szpitalu, a jego stan był na tyle poważny, że sam przyznał, iż „był to strasznie ciężki okres, który mógł się skończyć inaczej”.

Jay przyznał, że uzależnił się od alkoholu i był totalnie zagubiony. Po zakończeniu kariery sportowej nie potrafił odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Byłem totalnie zagubiony. To był moment, gdy zaczynałem pić, nie wiedziałem, co robić ze swoim życiem. To był naprawdę okropny okres. - wyznał Jay

Tak Jay z "Hotelu Paradise" walczył z bulimią!

Jay w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedział o zaburzeniach odżywiania, jakich doświadczył. To było kolejne trudne doświadczenie w jego życiu i nie ukrywa, że wtedy było mu naprawdę ciężko, również z powodu wiary w Boga, od którego zaczął się oddalać:

Wtedy oddaliłem się od Boga, bo czułem się strasznie winny tego, co robię. Często była ta sama scena, kiedy zjem, idę wymiotować i na kolanach jeszcze przy kiblu przepraszam za to, że marnuje jedzenie.

Uczestnik nie ukrywa, że to on odwracał się od Boga i miał wyrzuty sumienia:

Był to słaby okres życiowy, w którym Bóg się nie odwracał ode mnie, ale to ja się odwracałem od Boga.

A jak w Jay'a zaczęła się bulimia? Influencer nie ukrywa, że to była jedyna forma kontroli, jaką miał nad sobą w tamtym czasie:

Jak nie masz kontroli nad swoją psyche i ja wtedy nie miałem, to szukasz, żeby mieć kontrolę nad czymkolwiek. (...) Chciałem mieć chociaż kontrolę nad tym, ile wejdzie w moje ciało.

Obejrzyjcie całą rozmowę z uczestnikiem "Hotelu Paradise". Mimo młodego wieku ma już ogromny bagaż doświadczeń, a niektóre z nich są wyjątkowo trudne...

Jay z „Hotelu Paradise” opowiedział o depresji Artur Zawadzki/REPORTER

