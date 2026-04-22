W 8. odcinku „Must Be The Music” na scenie pojawi się Emilia Sołtysiak, 14-letnia wokalistka mieszkająca w Gdańsku. Nastolatka wybierze wymagający utwór i wykona cover „Read All About It, Pt. III”. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków, by studio dosłownie ucichło, a po finale publiczność wstanie z miejsc, nagradzając ją owacją.

Emilia Sołltysiak zaprezentowała nie tylko swój głos ale również umiejętności grania na instrumencie. Już od pierwszego słowa, gdy zaczęła śpiewać „Read All About It, Pt. III”, w studio zapanowała kompletna cisza. Jurorzy będą obserwować ją w pełnym skupieniu, zaskoczeni dojrzałością brzmienia i tym, jak pewnie prowadzi melodię.

Trzęsie się jej ten wokal, jakby na efekcie była powiedział Dawid Kwiatkowski.

"Przeszły mnie ciarki" dodał, a Natalia Szroeder podsumowała:

Jestem absolutnie Tobą zachwycona, bardzo dużo charakterku ma Twój wokal, jest bardzo punktualny, bardzo celny…

Kim jest Emila Sołtysiak z "Must Be The Music"

Choć dziś Emilia Sołtysiak mieszka w Gdańsku, urodziła się w Krakowie, a dzieciństwo spędziła w Trzebini. Ze sceną jest związana od naprawdę wczesnych lat: pierwsze występy zaliczyła w przedszkolu, gdy miała pięć lat. Później regularnie startowała w konkursach, często rywalizując ze starszymi uczestnikami - i wiele razy wychodziła z nich zwycięsko. To doświadczenie czuć w jej podejściu: nie ma tu przypadkowości ani szkolnej nieśmiałości. Emilia rozwija swoją drogę konsekwentnie, wybierając repertuar, który pasuje do jej wrażliwości: spokojny, emocjonalny, melodyjny. Wśród inspiracji wymienia Adele, Whitney Houston i Jamesa Arthura - nazwiska, które dla młodej wokalistki są wyzwaniem, bo wymagają nie tylko skali, ale też kontroli oddechu i wyczucia frazy. Ważny jest też element scenicznej samodzielności. Emilia potrafi śpiewać i jednocześnie akompaniować sobie na pianinie albo gitarze elektro-akustycznej. Dzięki temu jej występy mają bardziej intymny klimat.

Emilia Sołtysiak nie zamyka się jednak wyłącznie w śpiewaniu. Równolegle rozwija zainteresowania związane z grafiką komputerową i tworzeniem historii: pisze scenariusze, projektuje postacie i scenografię. Do własnych pomysłów potrafi też dopisać i nagrać muzykę - tworząc spójną całość, od obrazu po dźwięk. Warto przypomnieć, żę w ostatnim odcinku pojawiła się także córka zmarłego zwycięscy "Must Be The Music" Conrado Yaneza, Oliwia Yanez..

