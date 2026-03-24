Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski, znani z rodzinnych treści w sieci, przekazali, że szykuje się duża zmiana w ich codzienności. Swój dom (chwilowo) w Polsce zdecydowali się zamienić na lokum w Vancouver w Kanadzie. Sylwia Przybysz zdradziła nam, że dla całej rodziny wynajęli aż dwa domy, a ich koszt to aż kilkadziesiąt tysięcy złotych za miesiąc wynajmu.

Niedawno Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przekazali radosne wieści: wraz z córkami: Polą, Nelą i Jaśminą wyjeżdżają na dwa miesiące do Kanady. Jak podkreśla influencerka, w ich przypadku taki wyjazd to bardziej „przeprowadzka” niż zwykłe wakacje, bo logistycznie to duże przedsięwzięcie, zwłaszcza gdy w planach jest funkcjonowanie na miejscu jak na co dzień, a nie krótki wypad. W rozmowie z Party.pl, Sylwia Przybysz zdradziła więcej szczegółów:

Ja na to mówię wyprowadzka, bo życie musimy jakoś zaplanować, nie traktuję tego, jak wakacji, bo chcemy, żebyśmy i my i one (córki - przyp.red.) coś wynieśli z tego. Zaplanowaliśmy jakieś zajęcia dodatkowe, jakieś aktywności, żeby nie było tak, że nic nie robimy i mamy wakacje, tylko to życie tam się toczy. Żeby to było dla nich coś normalnego. Duże przedsięwzięcie ale ekstra nam to wychodzi i za tydzień lecimy.

Sylwia Przybysz wyznała nam, że wynajęli dla swojej rodziny aż dwa domy z ogrodem, a ich koszt to kilkadziesiąt tysięcy złotych za miesiąc. Dlaczego aż dwa? Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się szczegółów.

