Za nami wielki finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami", który przyniósł zwycięstwo Hani Żudziewicz i Gamou Fall. Ze smakiem wygranej musiał pożegnać się Sebastian Fabijański, który od początku był uznawany za faworyta. W rozmowie z naszą reporterką ujawnił, jakie emocje towarzyszą mu po przegranej. Jego mina zdaje się jednak zdradzać więcej niż słowa.

Mina Fabijańskiego po przegranej w "TzG" mówi wszystko

Wielki finał tej edycji „Tańca z Gwiazdami” miał jasnych bohaterów: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz dowieźli zwycięstwo do samego końca i to do nich trafiła Kryształowa Kula. Publiczność, jurorzy i pozostali uczestnicy świętowali z nimi na parkiecie ten wielki moment. W całym tym zamieszaniu coś innego jednak zwróciło uwagę odbiorców.

Gdy ogłoszono finałowy werdykt, realizatorzy nie trzymali kamery wyłącznie na zwycięskiej parze. W kadrze pojawiały się też twarze pozostałych finalistów. To właśnie w czasie przemowy zwycięzców uwagę części publiczności przyciągnął Sebastian Fabijański. Widzowie wychwycili, że wyraz jego twarzy nie wyglądał na szczególnie zadowolony, gdy na parkiecie trwała celebracja wygranej. Warto przy tym pamiętać, że Fabijański i Julia Suryś byli wskazywani jako jedni z faworytów do zwycięstwa - także przez fanów programu.

W komentarzach zaczęły przewijać się opinie, że aktor był wyraźnie oburzony przegraną:

Fabijański jaki wk**wiony tam z tyłu stoi

Mina Sebastiana - okropna

Sebastian, przegrywać też trzeba umieć

Sebastian Fabijański jest rozczarowany werdyktem?

W rozmowie z naszą reporterką Sebastian Fabijański skomentował werdykt, przyznając, że przegrana dostarczyła mu sporo smutku.

Na pewno jest jakiś rodzaj smutku, rozczarowania jakiegoś zawodu, ale to jest naturalne. W momencie, kiedy o coś walczysz tygodniami, miesiącami, trenujesz i to przychodzi obok Ciebie, to są emocje takie, ale to było wkalkulowane, musieliśmy to założyć. To jest taki program. Ja jestem super szczęśliwy, że wziąłem w tym udział. Bardzo fair, tak jak powiedziałem na początku. Przeszedłem przez ten program (uczciwie - przyp. red.) wobec siebie i innych. Trafiłem na super dziewczynę, super człowieka, super tancerkę i naprawdę miałem możliwość gdzieś tam, wydaje mi się, pokazać ludziom, z kim mają tak naprawdę do czynienia

Po ogłoszeniu werdyktu błyskawicznie jednak zaczęły pojawiać się słowa sprzeciwu i głosy, że to właśnie Sebastian Fabijański zasłużył na Kryształową Kulę. Czy aktor się z tym zgadza?

Finał "Tańca z gwiazdami", fot. VIPHOTO/East News

