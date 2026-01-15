Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzielili wywiadu dla Party.pl, w którym szczerze opowiedzieli o swoim małżeństwie, ale nie zabrakło też trudnych tematów dotyczących choroby, dzieciństwa czy poprzednich relacji. Laura ze "ŚOPW" gorzko podsumowała inne związki... Padły zaskakujące słowa!

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwie zakochana

Laura Wielich i Karol Maciesz to jedna z najbardziej zaskakujących, jakie powstały w historii programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Choć eksperci w piątej edycji połączyli ich z innymi osobami, to żadne z tych małżeństw nie przetrwało. Po emisji odcinków Laura i Karol zaczęli się kontaktować i między nimi bardzo szybko zaiskrzyło, aż zostali parą już poza eksperymentem telewizyjnym.

Relacja rozwinęła się bardzo naturalnie - najpierw pojawiły się prywatne spotkania i wspólne oglądanie emisji programu, a potem coraz poważniejsze kroki. W czerwcu 2023 roku Karol i Laura ogłosili zaręczyny, a 30 września 2023 roku wzięli ślub cywilny. Para mieszka razem i regularnie dzieli się z fanami fragmentami życia, m.in. remontem domu czy romantycznymi chwilami.

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o poprzednich związkach

W wywiadzie z reporterką Party.pl, Angeliką Bielską, Laura poruszyła temat swoich poprzednich relacji. W szczerej rozmowie podsumowała związki, w których była i nie ukrywa, że daleko było im do ideału:

W okolicach gimnazjum ta pierwsza miłość, która trwała długo, bo mieszkaliśmy razem już po mojej maturze, jak się przeprowadziłam do Gdańska. To trwało około 5 lat. Nie zawsze pierwsze miłości zostają z nami... - wyznała Laura

Laura przyznała też, że po pierwszej długiej relacji nie była długo sama...

Mi tej miłości zawsze brakowało. Nie chce powiedzieć, że wpadałam ze związku w związek, ale faktycznie później poznałam kolejnego partnera dodała

