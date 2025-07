Krzysztof Gojdź, znany lekarz medycyny estetycznej i celebryta, zaskoczył swoich fanów decyzją o poddaniu się liftingowi twarzy. Zabieg przeprowadzono w Polsce, a wykonał go doktor określany jako najdroższy chirurg plastyczny w kraju. Jak sam Gojdź przyznał, operacja obejmowała pełny lifting dolnej części twarzy (deep plane), endoskopowy lifting brwi oraz plastykę powiek górnych i dolnych.

Cały zabieg trwał 7,5 godziny i odbywał się w znieczuleniu ogólnym. Gojdź zaznaczył, że był całkowicie bezbolesny, a pierwsze efekty widoczne były już przy zmianie opatrunku. Podkreślił, że doktor stosuje metody najlepszych chirurgów z Hollywood, które gwarantują naturalny efekt.

Koszt metamorfozy Gojdzia zwala z nóg – za lifting twarzy zapłacił aż 150 tysięcy złotych. Jak podkreślił w rozmowie z Pudelkiem, był to świadomy wydatek.