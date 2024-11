W jedenastej edycji "Rolnik szuka żony", mamy możliwość poznać bliżej trzech rolników i dwie rolniczki, którzy zgłosiły się do programu, aby odnaleźć miłość. W najnowszej odsłonie hitu TVP swoich drugich połówek poszukują: 37-letni Marcin, 44-letni Sebastian, 32-letni Rafał, 57-letnia Agata oraz 23-letnia Wiktoria. Najmłodsza kandydatka już zdecydowała, że chce rozwijać swoją znajomość z Adamem i zgodziła się zostać jego dziewczyną. Fani są jednak podzieleni na temat ich wspólnej przyszłości, a w sieci pojawił się zaskakujący komentarz!

Związek Wiktorii i Adama z "Rolnika" nie przetrwał? Fan: "Na osiemnastce była z Szymonem"

Telewizja Polska kilka tygodni temu wystartowała z kolejną edycją show "Rolnik szuka żony". W tym sezonie dużo emocji wzbudza 23-letnia Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, której początkowo niektórzy zarzucali, że w programie szuka jedynie sławy. Rolniczka dostała otrzymała rekordową liczbę listów w jedenastej edycji i ostatecznie zdecydowała się zaprosić na swoje gospodarstwo: Adama, Łukasza i Szymona. Łukasz jako pierwszy został odesłany do domu.

Czuję, że chciałabym Ci podziękować za przyjazd i gdzieś bardziej poświęcić ten czas Adamowi i Szymonowi. Troszeczkę ich poznać jeszcze, bo tutaj troszeczkę jest mi bliżej do nich, ale naprawdę chciałam Ci powiedzieć, że wniosłeś bardzo dużo tutaj tym przyjazdem. Jesteś super osobą - przekazała swoją decyzję Wiktoria.

Na kolejną randkę Wiktoria postanowiła zaprosić Adama i po spotkaniu z nim rozwiały się wszystkie jej wątpliwości. 23-latka zdecydowała, że to właśnie z Adamem chce rozwijać dalszą relację i postanowiła odesłać Szymona do domu, aby nie robić mu dalszej nadziei. Uczestnik bardzo to przeżył, jednak jej decyzję przyjął z ogromną klasą.

No szkoda, szkoda, że jednak nie było mi dane, chociaż chwili spędzić tak naprawdę z Wiktorią. Wiktoria jest naprawdę wspaniałą kobietą i zazdroszczę Adamowi, że miał tę szansę poznania, że byli na randce. Mam nadzieję, że będą szczęśliwi - stwierdził Szymon.

Gdy na gospodarstwie zostali już tylko we dwoje, Adam postanowił zapytać Wiktorię wprost, czy to oznacza, że będzie teraz jego dziewczyną!

Masz piękne oczy. Zawstydzam się. Gdyby ktoś zapytał się czy my jesteśmy razem czy nie? (...) Coś tam do Ciebie już czuję. Czy chciałabyś zostać moją dziewczyną? - zapytał Adam.

Wiktoria nieśmiało odpowiedziała mu, że chciałaby nią zostać!

No chciałabym - wyznała.

Dziś z pewnością wszyscy zastanawiają się, czy związek Wiktorii i Adama przetrwał. Zdecydowana większość fanów programu mocno im kibicuje, ale pod ich wspólnym zdjęciem opublikowanym na oficjalnym profilu "Rolnik szuka żony" jeden z internautów zaskoczył swoim komentarzem.

Niech wszyscy poczekają na odcinek wigilijny czy są razem, bo te nagrania to czerwiec może lipiec, we wrześniu na targach rolniczych Bednary była z kim innym, później na osiemnastce u kogoś była z Szymonem on blisko mnie mieszka, więc trudno tu się połapać - zdradził jeden z internautów.

W takim wypadku pozostaje nam jedynie czekać na finał tego sezonu! Myślicie, że faktycznie Adam i Wiktoria nie są już razem?

