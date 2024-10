Kandydaci uczestników 11. edycji "Rolnik szuka żony" zameldowali się już na gospodarstwach i podjęli się pierwszych zadań. Niektórzy rolnicy szybko zauważyli, z kim nie uda im się stworzyć relacji. I właśnie Wiktoria już podjęła decyzję w tej sprawie. Kto jako pierwszy opuścił jej gospodarstwo? Przeczucia fanów "Rolnika" były słuszne.

"Rolnik szuka żony": Wiktoria pożegnała pierwszego kandydata

Wiktoria jest najmłodszą uczestniczką 11. edycji "Rolnik szuka żony". Dziewczyna otrzymała mnóstwo listów i wybór najlepszej trójki był dla niej naprawdę niełatwym zadaniem. Ostatecznie rolniczka na swoje gospodarstwo zaprosiła Adama, Szymona i Łukasza. W najnowszym odcinku programu mogliśmy zobaczyć, jak panowie radzą sobie z pracami na gospodarstwie Wiktorii.

Na początek rolniczka poprosiła panów, aby przygotowali wybiegi dla kur i kaczek. Łukasz wówczas nie ukrywał, że nie jest zbyt cierpliwy do prac manualnych.

No właśnie jeśli chodzi o takie manualne sprawy, to właśnie nie mam cierpliwości do takich rzeczy. Ważne, że miałem te chęci i się starałem, żeby jakoś zaimponować Wiktorii, że nie mam olewki - stwierdził Łukasz

Po wszystkich pracach Wiktoria postanowiła zabrać Łukasza na randkę. Jak się okazało, przed spotkaniem sam na sam z piękną rolniczką Łukasz postanowił... wykonać telefon do wróżki.

Wróżka na pewno mi powiedziała, że będzie bardzo romantyczna randka i też bardzo taka poważna w rozmowach, no i że ogólnie słoneczko ma nam towarzyszyć - wyjawił Łukasz

Wiktoria i Łukasz udali się w urokliwe miejsce na łonie natury. Podczas randki rolniczka postanowiła przekazać Łukaszowi swoją decyzję. Okazało się, że to właśnie on jako pierwszy musiał pożegnać się z jej gospodarstwem.

Czuję, że chciałabym Ci podziękować za przyjazd i gdzieś bardziej poświęcić ten czas Adamowi i Szymonowi. Troszeczkę ich poznać jeszcze, bo tutaj troszeczkę jest mi bliżej do nich, ale naprawdę chciałam Ci powiedzieć, że wniosłeś bardzo dużo tutaj tym przyjazdem. Jesteś super osobą - przekazała swoją decyzję WIktoria

Łukasz stwierdził, że nie ma Wiktorii za złe, chociaż przed kamerami dodał, że według niego "zrobił wszystko dobrze".

Uważam, że wszystko dobrze zrobiłem, a to, że akurat nie zagrało na odpowiednich falach, no to taki był los - przyznał Łukasz

Przypomnijmy, że fani "Rolnik szuka żony" już dawno przeczuwali, że Wiktoria pożegna Łukasza jako pierwszego. Jak widać, ich przeczucia po raz kolejny były słuszne. Tymczasem pozostali kandydaci Wiktorii, czyli Adam i Szymon będą mieli kolejne okazje do tego, aby zbliżyć się do serca pięknej rolniczki. Jak myślicie, kogo ostatecznie wybierze Wiktoria? Kto waszym zdaniem bardziej pasuje do 23-latki?

