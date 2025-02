Łukasz brał udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony" i walczył o serce Wiktorii Żmudy-Trzebiatowskiej. Niestety rolniczka szybko zakończyła ich relację, ale zdecydowali się pozostać przyjaciółmi. Teraz Łukasz zaskoczył zdjęciem w nowym wydaniu i nie tylko zwrócił uwagę Magdy, ale jedna z jego obserwatorek dodała, że Wiktoria będzie żałować. O co chodzi? Łukasz szybko odpowiedział!

Łukasz z "Rolnik szuka żony" pozuje w nowej odsłonie

W 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" najmłodsza uczestniczka, 23-letnia Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, zaprosiła do swojego gospodarstwa trzech kandydatów: Łukasza, Szymona i Adama. Podczas jednej z randek Wiktoria zdecydowała się pożegnać Łukasza, który wcześniej korzystał z porad wróżki, wierząc, że to pomoże mu zdobyć jej serce. Niestety to się nie udało, a ostatecznie relacja Wiktorii z Adamem też szybko się zakończyła. Rolniczka nadal poszukuje drugiej połówki.

Tymczasem Łukasz z "Rolnik szuka żony" właśnie zaskoczył w nowej odsłonie i wiele wskazuje na to, że myśli o zmianie wizerunku:

Garniak chyba mi pasuje? Co myślicie? Czekam na opinie! Ciężko w to uwierzyć, że sztuczna inteligencja, to wygenerowała napisał Łukasz z 'Rolnik szuka żony'

Magda z "Rolnik szuka żony" komplementuje Łukasza

Nowe zdjęcie Łukasza skomentowała Magda z "Rolnik szuka żony", która w 11. edycji walczyła o serce Marcina. Polka, mieszkająca w Chicago zdecydowała się porównać Łukasza z "Rolnika" do jednego z członków "One Direction".

Wyglądasz jak wokalista z One Direction napisała Magda, kandydatka Marcina z 11. edycji 'Rolnik szuka żony'

Łukasz nie krył zaskoczenia i postanowił dopytać, o kogo chodzi:

Masz na myśli Payne'a? dopytał Łukasz

Kiedy ze strony Magdy padła twierdząca odpowiedź, Łukasz nie krył zmieszania i choć podziękował, to widać, że ten komplement mocno go zaskoczył.

Dzięki Madzia z przykrością, ale podziękuję za komplement odpisał poruszony Łukasz.

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" może żałować, że nie wybrała Łukasza?

Nowe zdjęcie Łukasza wzbudziło naprawdę duże emocje. Obserwatorki mężczyzny są zachwycone, a jedna z nich pokusiła się o dość zaskakujący komentarz i napisała, że Wiktoria z "Rolnik szuka żony" będzie żałowała swojej decyzji o odesłaniu Łukasza.

Wiktora ma co żałować, że nie wybrała takiego mężczyzny napisała jedna z internautek na Instagramie

Łukasz stanął w obronie rolniczki i przy okazji zdradził, że nadal mają ze sobą kontakt i są dobrymi znajomymi:

Nie żałuje, w dalszym ciągu ma fajnego kolegę napisał Łukasz.

