Po rewizytach przyjdzie czas na wspólne randki. Uczestnicy "Rolnik szuka żony" będą mieli okazję spędzić trochę czasu razem, ale z dala od codziennych obowiązków. To wyjątkowy czas pełen wspólnych rozmów, pierwszych gestów bliskości i powoli staje się jasne, kto zamierza kontynuować relację z programu.

Będzie czas na relaks, trzymanie za rękę, pocałunki, bliskość. zapowiada Marta Manowska.

Wydaje się, że Rafał i Marcin są zdeterminowani, aby znaleźć miłość na długie lata, a co u pozostałych uczestników? Na koniec ostatniego odcinka mogliśmy zobaczyć zwiastun kolejnego i widać, kto pojawi się w programie. Spore emocje wywołuje Wiktoria, która wygląda na dość zdenerwowaną... Co tam się wydarzyło?

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" w ponurym nastoju na wyjeździe z Adamem

Wiktoria w 11. edycji "Rolnik szuka żony" już podczas randki z Adamem zdecydowała, że to właśnie z nim zamierza kontynuować relację. 23-letnia rolniczka mówiła wprost, że to właśnie do tego kandydata jest jej najbliżej i wydawało jej się, że spokojny i poważnie myślący o przyszłości młody mężczyzna naprawdę ją urzekł. Podczas rewizyty para wyglądała na naprawdę zakochanych, a nawet pojawiła się sugestia pierścionka zaręczynowego. To nie byłaby pierwsza para, która zdecydowała się na oświadczyny w "Rolniku". Widzowie mocno trzymają kciuki za Wiktorię i Adama, tymczasem w zapowiedzi nowego odcinka prowadząca Marta Manowska powiedziała kilka słów, które mogą sugerować, że nie wszystkie relacje przetrwają próbę czasu:

Życie bywa jednak przewrotne. Czasami relacja nie wytrzymuje próby czasu i w najmniej oczekiwanym momencie pojawiają się problemy nie do przeskoczenia. Czy tak będzie także u nas? dodała prowadząca 'Rolnik szuka żony'.

Co więcej, na koniec zwiastuna można zobaczyć zdenerwowaną Wiktorię, która idzie sama. Ta sytuacja nie wygląda dobrze... Co Adamem?

Internauci są mocno zaintrygowani zwiastunem nowego odcinka "Rolnik szuka żony" i już pojawiają się domysły, która para może nie przetrwać:

Ciekawe z kim będzie drama w następnym odcinku? dopytują internauci

Fani obawiają się, że podczas randki Wiktorii i Adama coś poszło nie tak i zdenerwowana rolniczka wraca sama. Jak wiadomo, wspólne wyjazdy nie zawsze kończą się dobrze i tu wystarczy wspomnieć o randce Ewy i Waldemara z 10. edycji, która odbyła się w atmosferze wzajemnych pretensji. Jak będzie tym razem?

Ten urywek z Wiktorią też wygląda niepokojąco

Chyba właśnie z nimi, bo ich nie pokazali na końcu

Z nimi. Wiktoria była pokazana sama na koniec dzisiejszego odcinka

Co ciekawe, w komentarzach pojawia się dość sporo sugestii, że to Adam wygląda na zakochanego, a Wiktoria coraz bardziej się dystansuje:

Jak dla mnie Adam za bardzo się w czuł, a Ona tak non stop w kółko powtarza, że czuje się przy nim spokojna. I tyle się dowiesz. Wydaje mi się, że Ona nie bardzo chce z Nim stworzyć związek.. z dystansem do Niego

