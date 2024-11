Wielkimi krokami zbliżamy się do finału 11. edycji "Rolnik szuka żony", a co za tym idzie, sukcesywnie poznajemy kolejne ważne decyzje rolników i rolniczek. W ostatnim odcinku programu dowiedzieliśmy się, co postanowiła Wiktoria. Jak się okazało, rolniczka zadecydowała, że Szymon musi opuścić jej gospodarstwo. Po emisji ostatniego odcinka randkowego show stacji TVP pojawiło się mnóstwo komentarzy od poruszonych fanów, którzy są pod wrażeniem postawy Szymona i jednocześnie nie ukrywają, że mocno poruszyło ich jego odejście z programu.

"Rolnik szuka żony": Fani poruszeni odejściem Szymona z programu

Ostatnio Wiktoria i Adam z "Rolnik szuka żony" wybrali się na randkę, która przesądziła o wszystkim. Młoda rolniczka upewniła się, że to właśnie z tym kandydatem chce budować dalszą relację. Na jej gospodarstwie pozostał jednak jeszcze Szymon, któremu Wiktoria od razu po randce z Adamem ogłosiła swoją decyzję.

(...) Jest mi bliżej do Adama i też nie miałabym serca ciągnąć tego i udawać, że wszystko jest w porządku - powiedziała Wiktoria do Szymona

Gdy Szymon usłyszał te słowa, wyraźnie było widać, że był mocno zasmucony i bardzo przeżywa całą sytuację. Niemniej jednak przyznał, że trzyma kciuki za Wiktorię i Adama i życzy im jak najlepiej. Chłopak żałował jednak, że nie było mu dane spędzić czasu sam na sam z Wiktorią.

No szkoda, szkoda, że jednak nie było mi dane chociaż chwili spędzić tak naprawdę z Wiktorią. Wiktoria jest naprawdę wspaniałą kobietą i zazdroszczę Adamowi, że miał tę szansę poznania, że byli na randce. Mam nadzieję, że będą szczęśliwi. Trzymam za nich kciuki. Adam jest wartością osobą, przez tę chwilę, co go poznałem. Niech tylko tego nie popsuje - przyznał Szymon

Odejście Szymona z "Rolnik szuka żony" bardzo poruszyło widzów programu. Fani piszą wprost, że są pod wrażeniem postawy Szymona, który mimo ogromnego smutku, pożegnał się z Wiktorią ogromną klasą. Internauci zostawili mu również mnóstwo słów wsparcia. Wszyscy są pewni, że tak wspaniały chłopak jak Szymon szybko znajdzie wymarzoną miłość.

Nie wiem jak Wam, ale mi się go strasznie szkoda zrobiło :( widać bardzo to wszystko przeżył... Ale będzie dobrze, poradzi sobie chłopak

Widać, że naprawdę mu zależało... Jednak zachował klasę

Bardzo smutno się zrobiło, sama na początku stawiałam na Szymona. Mam nadzieję, że znajdzie bratnią duszę, miłość życia. Powodzenia chłopaku!

Odszedł z klasą, ale w środku cierpiał ogromnie

Aż mi łezka poleciała. Szkoda, że nie miał szansy na randkę. Fajny chłopak. Widać było, że serce mu pękło. Jeżeli to czytasz to, życzę Ci miłości. - piszą poruszeni fani ,,Rolnik szuka żony''

Was też poruszyło odejście Szymona z programu?

Fot. Mat. Pras. Rolnik szuka żony