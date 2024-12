Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska była najmłodszą uczestniczką 11. edycji "Rolnik szuka żony". Jak wiadomo, młodej rolniczce niestety nie udało się znaleźć prawdziwej miłości w programie, jednak mimo wszystko jest wdzięczna i szczęśliwa, że mogła wystąpić w miłosnym show telewizyjnej Jedynki. Tuż po finale "Rolnika" zamieściła nowy post na Instagramie, w którym podsumowała swoją przygodę w programie.

Początkowo wydawało się, że Wiktoria ma ogromne szanse na to, by znaleźć wymarzonego partnera w "Rolnik szuka żony". To właśnie ona otrzymała najwięcej listów spośród uczestników 11. edycji programu i wiele z nich zrobiło na niej naprawdę ogromne wrażenie. Ostatecznie młoda rolniczka na swoje gospodarstwo zaprosiła Szymona, Łukasza i Adama. Z ostatnim z wymienionych kandydatów postanowiła rozwijać bliższą relację i wszystko wskazywało na to, że tej dwójce naprawdę może się udać. Jak jednak wiadomo, niestety Adam zerwał z Wiktorią z "Rolnika" tuż przed finałem, co bardzo zraniło młodą rolniczkę. Z kolei w finale 11. edycji show dowiedzieliśmy się, że Adam z "Rolnika" jest już w nowym związku.

A co słychać u Wiktorii po zakończeniu programu? Młoda rolniczka zamieściła wpis na Instagramie tuż po finale "Rolnik szuka żony". Przyznała wprost, że mimo iż jej historia nie zakończyła się happy endem, to jednak cieszy się z doświadczeń, jakie otrzymała dzięki udziałowi w programie.

Nasza kochana @martamanowska. Niestety, nie każda historia kończy się happy endem… od momentu wysłania zgłoszenia do programu Rolnik szuka żony aż do wyemitowania finałowego odcinka towarzyszyły mi przeróżne emocje, przede wszystkim wdzięczność, że mogłam spróbować, zawalczyć o to, czego potrzebuję w życiu, szczęście, bo przez pryzmat własnej historii uważam, że to mimo wszystko wspaniałe doświadczenie, pozwalające odkryć samego siebie, swoje potrzeby, cechy charakteru. Co prawda, cała ta historia nie zakończyła się tak, jakbym chciała, były to dla mnie bardzo ciężkie chwile, ale wierzę, że tak miało być, że dzięki tej sytuacji nauczyłam się czegoś ważnego o życiu, relacjach i wszystko to, czego doświadczyłam, w przyszłości zaowocuje piękną i pełną wartości relacją z drugim człowiekiem.

- napisała Wiktoria